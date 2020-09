Pérez: "En Monza deberíamos estar mejor que en Spa"

El circuito de Spa-Francorchamps había sido tradicionalmente bueno para la escudería de Silverstone y el propio piloto mexicano había logrado seis finales en el Top 6 en cuatro de las últimas cinco visitas a ese escenario.

Sin embargo, en el Gran Premio de Bélgica la cosecha de Racing Point fue muy pobre y el equipo se vio superado por sus rivales directos de Renault y McLaren, lo que dejó a Lance Stroll y a Pérez en la novena y décima posición.

Consultado este jueves en Monza, escenario del GP de Italia, sobre los motivos por los cuales tuvo un fin de semana de mayor a menor en Spa, Pérez respondió: "Creo que tenemos algunas ideas. Creo que nuestro rendimiento no fue muy bueno en baja velocidad durante toda la carrera. No fuimos capaces de hacer ningún progreso al principio, eso contribuyó a nuestro resultado de alguna manera. No fuimos tan rápidos como los McLaren, los Renault, y ellos lo hicieron bastante difícil".

"Creo que simplemente la pista no funcionó para nosotros. Tomamos algunas decisiones equivocadas durante el fin de semana, pero nada importante. Espero que aquí, a pesar de que también es una pista de baja carga aerodinámica, creo que podemos ser más competitivos en este circuito", agregó el mexicano.

"Checo" explicó que el concepto de diseño diferente que adoptó Racing Point para su monoplaza RP20, que se basó en el Mercedes de 2019, hace que el equipo se destaque en circuitos donde antes la pasada peor y sufra en escenarios donde solía ir mejor.

"Obviamente es un auto muy diferente a lo que hemos tenido antes. En general fuimos muy competitivos en Spa los años anteriores. No éramos tan competitivos en otros lugares como Hungría, por ejemplo, así que las cosas han cambiado mucho en el coche".

"Sabemos dónde el coche es fuerte, dónde es débil, y tratamos de equilibrarlo en cada circuito. Hay algunos circuitos en los que vamos a ser muy fuertes, y otros en los que lucharemos un poco más. Es importante que cuando luchemos, intentemos minimizar los daños".

De cara al fin de semana en Monza, un circuito donde Pérez fue segundo en 2012 y siempre ha terminado en zona de puntos desde 2014 en adelante, el piloto de Guadalajara dice que "deberíamos estar mejor que el fin de semana pasado, definitivamente".

"Deberíamos esperar estar bien con ambos coches y abrir la brecha con nuestros competidores, porque ese tercer lugar en el de los constructores nos importa mucho. Así que tenemos que anotar puntos fuertes como podamos", indicó.

Pérez: "Puede que exploten algunos motores"

El Gran Premio de Italia marca la primera carrera en que los equipos tendrán que usar el mismo modo de motor desde el inicio de la sesión de clasificación hasta el final de la carrera, algo que "Checo" califica como "interesante".

"Vamos a ver. No sabemos cuán duro los demás pueden hacer funcionar sus motores en la carrera. Creo que ciertamente nos va a perjudicar un poco la calificación. Y hay que ver cuánto podemos ganar en la carrera en comparación con los demás".

"Creo que es sólo cuestión de esperar a este fin de semana. Esta pista es muy dura para los motores, así que puede que haya algunos motores que exploten, así que será importante llegar hasta el final. Y será muy interesante ver las diferencias entre los equipos", indicó el mexicano.

Información adicional por Adam Cooper

Galería: las fotos de Sergio Pérez en el jueves de Monza

Galería Lista Lance Stroll, Racing Point y Sergio Pérez, Racing Point 1 / 4 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point y Sergio Pérez, Racing Point 2 / 4 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 3 / 4 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 4 / 4 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Video relacionado