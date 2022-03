Habrá más de Haas y Magnussen, avisa Steiner

Cargar reproductor de audio

Magnussen fue contratado como sustituto de Nikita Mazepin hace menos de dos semanas, y no había conducido un coche de F1 desde que terminó su etapa con el equipo en 2020.

Sin embargo, a pesar del mínimo tiempo de preparación, Magnussen se ha puesto al día al instante y se ha clasificado en una impresionante séptima posición para el inicio de la temporada 2022 de F1.

Pero en lugar de creer que él y el equipo han superado las expectativas, Steiner piensa que las cosas no han hecho más que empezar, y considera que Magnussen todavía tiene mucho margen de mejora.

Haciendo referencia a cómo varios pilotos -como Fernando Alonso, Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel- tardaron seis o siete carreras en adaptarse a sus nuevos equipos el año pasado, Steiner cree que las cosas sólo pueden mejorar para Magnussen también.

"¿Te imaginas lo que hará en seis o siete carreras, si es como los demás pilotos?", dijo Steiner. "¡Sólo imagina eso!"

"Creo que ha vuelto en buena forma, pero diría que estoy honestamente convencido de que hay más por venir".

"No puedes sentarte en estos coches de F1 y estar al 100% de inmediato. No va a suceder, así que habrá más por venir".

"Por lo tanto, soy muy optimista también, de cara al futuro, para todo el equipo. Con Mick (Schumacher), aprenderá a luchar ahora a este nivel, que es un nivel diferente al del año pasado, y Kevin elevará su juego porque acaba de ponerse a tono de nuevo".

Gunther Steiner, jefe de Haas, en conferencia de prensa. Photo by: FIA Pool

El paso adelante de Haas para 2022 llega después de que sacrificara por completo el desarrollo del coche del año pasado para centrarse en el nuevo coche.

Sin embargo, cuando se le preguntó si había anticipado tal salto, Steiner dijo: "Esperaba esto, lo esperaba. Para eso hemos trabajado y siempre he dicho que en 2022 volveremos. Y de hecho lo hemos conseguido".

"No depende de mí, sino del equipo, y todo el mundo creyó en la misión. Dejemos que 2021 pase y concentrémonos en 2022. Y la mayoría de la gente se quedó con nosotros".

"Eso depende ahora de ellos. Creo que teníamos el plan y lo ejecutamos. Y creo que todo el equipo puede estar orgulloso de ello".

Cuando se le preguntó qué diría a los críticos que aseguran que Haas se sacrificó demasiado el año pasado, Steiner dijo: "Pueden decir lo que quieran, o pueden criticar todo lo que quieran".

"Creo que tenemos la ventaja de que si a Gene (Haas, propietario del equipo) le parece bien, eso es lo que hacemos".

"Elaboramos un plan. Yo armo el plan y luego lo ejecutamos, y hasta ahora lo hemos hecho la mayor parte del tiempo, lo hemos ejecutado muy bien".

"Obviamente tuvimos dificultades, como en 2021. Pero sabemos por qué. Siempre he dicho que sabemos por qué estamos donde estamos. No ha sido como una sorpresa, así que lo que digan los demás me da igual".