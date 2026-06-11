Hadjar resta importancia a la chance de perder el podio de Mónaco por el reclamo de Alpine

Al momento de escribir estas líneas, el resultado del Gran Premio de Mónaco está más que nunca en suspenso. En efecto, después de solicitar un derecho de revisión de las dos decisiones que imponían una penalización de cinco segundos a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pit lane, Alpine ha ganado la primera parte de su batalla legal, ya que sus recursos fueron considerados admisibles.

Queda por ver si eso provocará la anulación de estas dos penalizaciones y una modificación de los resultados. La consecuencia más evidente sería ver a Gasly recuperar la tercera plaza que era suya en la llegada, lo que relegaría entonces a Isack Hadjar al cuarto puesto y, por tanto, oficialmente, fuera del podio.

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Sin embargo, en la realidad, el domingo pasado, fue efectivamente Hadjar quien estuvo en ese podio y quien disfrutó del champán y de su ambiente tan particular, junto al vencedor Kimi Antonelli y su ídolo Lewis Hamilton.

Además, fue en ese sentido en el que reaccionó principalmente el francés ante la posibilidad de perder lo que sigue siendo, hasta que se demuestre lo contrario, su segundo podio en Fórmula 1.

Estuve en el podio, las emociones estaban ahí, así que serían [solo] tres puntos menos.

Cuando se le preguntó el jueves en Barcelona ante los medios, entre ellos Motorsport.com, hasta qué punto estaría decepcionado si perdiera el podio y qué pensaría entonces de la posibilidad de haber dejado escapar a Gasly en la segunda salida, Hadjar quiso primero corregir los hechos.

"Antes que nada, no lo dejé escapar, es solo que no tenía suficiente potencia para retenerlo, así que es diferente", declaró con una sonrisa, haciendo referencia a los problemas de motor que le perjudicaron durante parte de la carrera.

Luego, sobre la posible pérdida del podio, añadió: "Sería una pena para mi historial en Mónaco, creo, porque me parece que habría estado bien después de haber firmado mi contrato con Red Bull en Mónaco después de haber ganado allí una carrera y de haber conseguido mi primer podio para Red Bull en Mónaco. Creo que queda bien."

¿"Una pena", simplemente? "El único inconveniente, sinceramente, serían los tres puntos que me quitarían", añade, al tiempo que considera haber tenido lo esencial al vivir el podio, unos recuerdos que nadie podrá quitarle. "Estuve en el podio, las emociones estaban ahí, así que serían [solo] tres puntos menos."