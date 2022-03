Hakkinen, duro con Sergio Pérez: "No ayuda a Verstappen"

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez tuvo una correcta labor este sábado en la primera clasificación de la temporada 2022 de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, donde marcó el cuarto mejor tiempo en la definitiva Q3, para quedar dos posiciones por detrás de Verstappen, su vecino de garaje.

El piloto de Guadalajara, que había terminado a un segundo de Verstappen en las pruebas libres del viernes, achicó ese margen a 0s247 en los entrenamientos del sábado para ser tercero y en el momento final de la clasificación mantuvo una distancia similar.

Pérez marcó una vuelta de 1m30s921 para ser cuarto, ubicándose a 0s363 de la pole position obtenida por Charles Leclerc y a 0s240 de Verstappen, quien fue segundo a 0s123 del registro del monegasco de Ferrari.

Siendo la primera cita del campeonato, y teniendo en cuenta que históricamente "Checo" se destaca más en carrera que en clasificación, el resultado de este sábado dejó un buen sabor de boca, pero no fue así para Hakkinen, quien cargó contra el mexicano en su rol de comentarista para el canal Viaplay en los Países Bajos.

"Ferrari ha hecho un trabajo realmente fantástico, al hacerlo también tienen dos pilotos realmente rápidos", dijo Hakkinen. "Sin embargo, de nuevo tuve la sensación de que Max no recibió realmente mucha ayuda de Pérez".

"Seguro que los Ferrari fueron a toda máquina, tienen dos pilotos rápidos y un buen coche... pero creo que el coche de Red Bull también es bueno, (pero) sólo uno fue a toda máquina con ellos. Pérez no ayuda", disparó el campeón mundial de F1 en 1998 y 1999.

Se trata de la segunda ocasión en pocos días que Hakkinen tiene palabras que no resultan del todo amigables con Pérez, ya que en un análisis para el sitio de apuestas Unibet previo al inicio del campeonato, el finlandés dijo que no veía a "Checo" como un piloto ganador.

"No veo en Pérez características de ganador. Puedes decir muchas cosas sobre él. Cosas buenas y malas", comentó antes de agregar: "No quiero decir que no lo respeto porque es rápido. Pero si lo vemos como un todo, no creo que tenga chances de ser campeón del mundo".

