Wolff no pensó en reemplazos para Hamilton pese a los problemas en F1

Mercedes sufrió un bajón de forma al comienzo de la temporada 2022, ya que tuvo problemas para adaptarse a la nueva normativa técnica y sufrió graves rebotes con su coche W13.

El problema dejó a Hamilton lejos pelear por victorias, como estaba acostumbrado, y viéndose eliminado en la Q1 en Arabia Saudita y sin conseguir puntos en Imola. Aunque Mercedes ha recuperado parte de su rendimiento, Hamilton todavía no ha ganado esta temporada, siendo la racha de 13 carreras la más larga que ha pasado en una campaña sin una victoria.

Pero Wolff, jefe de Mercedes en la F1, descartó cualquier sugerencia de que el compromiso de Hamilton pudiera haber flaqueado o que explorara otras opciones de pilotos en el caso de que el siete veces campeón del mundo decidiera alejarse.

"No he estado en contacto con ningún otro piloto", dijo Wolff a Motorsport.com en una entrevista antes de las vacaciones de verano de la F1.

"Lewis y yo, incluso si la temporada hubiera ido mal, al menos bajo el principio de la esperanza, habríamos permanecido juntos el próximo año".

"Y (durante) un par de meses, estamos hablando si esto va a durar cinco o diez años. Así que nada de eso es cierto".

"No he estado en contacto de forma activa o reactiva (con nadie) sobre una conducción con nosotros en el futuro".

Un momento de festejo de Lewis Hamilton y Toto Wolff el año pasado en Interlagos. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton acordó un nuevo contrato de dos años con Mercedes en 2021, atándolo al equipo hasta el final de la próxima temporada junto a su joven compañero, George Russell.

Hamilton ha hablado regularmente sobre los esfuerzos que se están haciendo en Brackley para profundizar y devolver a Mercedes a la lucha, diciendo que las dificultades han sido una "valiosa lección" para el equipo.

Wolff dijo que Hamilton pasó por un período de "aceptación de esto como la nueva realidad" en la primera parte del año cuando se hizo evidente la gravedad de los problemas de Mercedes.

"Ciertamente no es una experiencia alegre, pero después de las primeras carreras, fue muy especial", dijo Wolff.

"Se instaló en una situación en la que todo giraba en torno a cómo podemos devolver este coche a la parte delantera".

"E incluso cuando yo no estaba en mi mejor momento, él era la persona más positiva de la sala, animando a todo el mundo, aunque conducir este coche sea un suplicio".

A Hamilton se le encomendó la tarea de utilizar puestas a punto experimentales en su coche durante varias sesiones de entrenamientos al principio de la temporada, en un intento de entender los problemas del W13.

Wolff consideró que era "importante impulsar estas soluciones extremas" para tratar de remediar los problemas mientras tanto Hamilton como Mercedes se encontraron en una nueva posición por detrás de sus rivales.

"En diciembre, corrimos por un campeonato mundial, y cuatro meses después, tenemos un coche que no es material de campeonato", dijo Wolff.

"Así que todo el mundo -pilotos, ingenieros, dirección- tiene que encontrar el terreno y decir: 'OK, esta es la realidad ahora, ¿qué hacemos al respecto?'"

"No se puede pulsar el interruptor y decir: 'OK, no hay problema, vamos a trabajar para salir de esto'".

