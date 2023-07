Hamilton explica su visión del choque con Verstappen en Silverstone 2021

El incidente en Silverstone fue uno de los momentos más destacados de la batalla por el Campeonato del Mundo entre ambos pilotos, con Lewis Hamilton intentando avanzar por el liderato en la primera vuelta de la carrera cuando entraron en contacto en una de las curvas más rápidas del circuito con Max Verstappen.

Tras el contacto, Verstappen golpeó las barreras con un gran impacto pero logró salir de su coche sin lesiones importantes, mientras que Hamilton fue sancionado con 10 segundos por provocar la colisión. A pesar de la penalización, el piloto de Mercedes consiguió ganar esa carrera.

"Creo que la gente ha subestimado, quizás no ahora pero sí en el pasado, lo bien que Red Bull ha hecho con sus coches a lo largo de los años", dijo Hamilton a Sky Sports F1.

"En la carrera al sprint lo perdí en la salida cuando me desvié un poco hacia Max y no me acerqué lo suficiente.

"Al día siguiente sabía que tenía que estar delante, tenía que llegar al frente de alguna manera".

"Creo que hice una mejor salida, pero aún así se las arregló para quedarse fuera en la primera curva. Pensé que me iba a adelantar un poco más entrando en las curvas 3-4-5, así que giré hacia él y salimos por la salida de la curva 7".

Lewis Hamilton, Mercedes, 1ª posición, celebra tras la carrera con una bandera de la Unión Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Al final, chocamos. Eso es lo que pasa a veces en las carreras, eso es lo que el automovilismo requiere a veces".

"Tenía una penalización de 10 segundos. Así que mi mentalidad era 'agacha la cabeza, mantente concentrado, intenta compensar la penalización', cosa que hice, lo que creo que fue un gran logro."

La decisión de Hamilton de bajarse del coche y celebrarlo con los aficionados tras la carrera fue vista por algunos como una falta de respeto hacia Verstappen, dado el estado de la lucha por el campeonato y su accidente.

Sin embargo, el siete veces campeón del mundo desestimó estas afirmaciones, explicando que solo estaba haciendo lo que quería hacer después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Al principio de la carrera no piensas en lo que ha pasado, piensas en estar en ese momento y compartirlo con los aficionados", dijo Hamilton.

"Corrí en el calor del momento, no a pesar de que el tipo con el que corría se estrellara".

"Gané la carrera después de perder la posición y chocar el día anterior, eso es todo".