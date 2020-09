Hamilton: "Soy un simple humano"

Lewis Hamilton ha entonado el mea culpa en las últimas horas. Con la tensión del GP de Rusia sus espaldas, el piloto británico admitió que tal vez no tuvo la actitud correcta el domingo pasado al final de la carrera en Sochi.

Sancionado por los comisarios por dos ensayos de salidas antes de la carrera en una zona prohibida, perdió toda posibilidad de luchar por la victoria al tener que cumplir dos sanciones de cinco segundos en su parada en boxes.

Hamilton, que acabó tercero, sugirió que estas decisiones se tomaron principalmente para romper su dominio. "Están tratando de detenerme", dijo, antes de denunciar más tarde que se cambien las reglas "para mantener la competición emocionante".

Dirección de la carrera respondió a tales acusaciones y explicó las dos sanciones impuestas al seis veces campeón del mundo. Michael Masi también contestó a las insinuaciones señalando que su puerta estaba siempre abierta, mientras que el jefe deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, invitó al piloto de Mercedes a pensar en cómo podría "evitar tales incidentes en el futuro".

El mensaje fue claramente recibido por la parte interesada, que cerró el debate a través de sus redes sociales.

"Puede que no siempre sea capaz de hacer frente a la adversidad", aceptó Hamilton. "Puede que no siempre reaccione de la manera que vosotros querríais cuando la tensión es alta, pero después de todo, sólo soy un ser humano, y me apasiona lo que hago. Estoy aprendiendo y creciendo cada día".

"Estoy aprendiendo y sigo luchando. Gracias a los que siguen apoyándome y a los que luchan a mi lado. ¡Seguimos en pie!".