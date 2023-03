Hamilton, molesto con Button y Hill por comentarios sobre su retiro

Cargar reproductor de audio

Tanto Button como Hill han expresado la opinión de que Hamilton podría perder interés si se encuentra con un Mercedes poco competitivo por segunda temporada consecutiva.

El contrato de Hamilton finaliza este año e, inevitablemente, las especulaciones sobre sus planes a largo plazo ya han comenzado, incluso antes de la primera carrera de la temporada.

Cuando se le preguntó por los comentarios de Button y Hill, Hamilton dijo: "En última instancia, la gente que crea rumores sin hechos, nunca es útil".

"Y se podría haber pensado que ambos ya lo sabían. Llevo en Mercedes desde que tenía 13 años. Habiendo (tenido) un año difícil (como) el que tuvimos el año pasado, sigo aquí. Tengamos o no un año difícil este año, seguiré aquí".

"Soy un luchador, y luchamos como un equipo. Me encanta el reto de encontrar soluciones y sigo creyendo que soy capaz de poner el coche en lugares en los que quizás otros no son capaces. Y me encanta ese reto".

"Por supuesto que me gustaría empezar la temporada con un gran coche. Pero creo que lo que realmente cuenta es el viaje. Así que no hay ningún problema con nuestro contrato".

Simon Lazenby, Sky TV, Jenson Button, Sky TV, Damon Hill, Sky TV Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton insistió en que tiene mucho tiempo para acordar un nuevo contrato.

"Siempre he estado muy, muy relajado. No siento que tenga que hacerlo ahora mismo. Estoy en una posición muy afortunada. Lo haré cuando estemos listos".

"Tengo una gran relación con Toto (Wolff) y con Mercedes. Nos apoyamos mutuamente. Y estoy realmente emocionado por construir el futuro juntos".

"Estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo dentro y fuera de la pista, y de las cosas nuevas que podemos hacer en el futuro. Así que lo conseguiremos, ¡a menos que pase algo con nuestra relación y Toto y yo subamos al ring! De lo contrario, estamos bien".

A Hamilton también se le preguntó si pensaba que su rival de Red Bull, Max Verstappen, podría perder motivación al haber ganado ya dos campeonatos del mundo.

"Realmente no puedo comentar sobre Max", dijo cuando se le recordó que en 2015 su compañero Nico Rosberg tomó la iniciativa en Mercedes después de que Hamilton se hubiera asegurado el título dos años seguidos.

"Creo que siempre es posible como atleta, por supuesto, una vez que lo has sellado, la presión cambia, y es diferente. Puedes dormir más, no tienes que esforzarte tanto en los entrenamientos, porque los resultados son diferentes".

"Pero creo que estará muy, muy confiado. Creo que el año pasado desarrollaron un coche increíble, batieron todos los récords en casi todo".

"Y ni siquiera creo que estuvieran presionando al final y aún así estuvieran muy por delante. No creo que eso cambie necesariamente al principio de la temporada, así que creo que puedan estar tranquilos".

"Pero espero que los que están justo detrás sigan presionando, creo que Ferrari tiene un paquete decente, Aston tiene un paquete decente y nosotros también estamos cazando".

Preguntado por Verstappen, añadió: "No creo que se equivoque. Es un campeón del mundo. Así que no cuestionaría su determinación o su concentración. Creo que estará tan concentrado como siempre, y es nuestro trabajo alcanzarlo".

