Hamilton responde a Stewart: no entiendo la obsesión por mis logros

Lewis Hamilton obtuvo la victoria número 91 de su carrera dentro de la máxima categoría en el Gran Premio Eifel del domingo en Nurburgring, igualando el récord de triunfos de Michael Schumacher.

Hamilton ahora lidera el campeonato de pilotos por 69 puntos, lo que lo pone en camino de conseguir un séptimo título mundial que también empataría con la marca del Kaiser.

El resultado llegó sólo días después de que el tricampeón mundial Sir Jackie Stewart dijera que era "difícil de justificar" cómo Hamilton se comparaba con algunos de los otros grandes nombres de la F1.

Stewart dijo que comparar a Hamilton con pilotos como Juan Manuel Fangio y Jim Clark era difícil debido a que en la actualidad se tiene un calendario más extenso, además de una tendencia en la era moderna a un equipo dominante.

Hamilton dijo después de su victoria en Alemania que era "imposible" comparar pilotos de diferentes épocas y que para él "no era importante" ser considerado como el más grande.

Pero el seis veces campeón del mundo expresó su confusión sobre los comentarios hechos sobre su persona por algunos de los ex pilotos de la Fórmula 1.

"No creo que debas confrontar a nadie por la forma en que hacen las cosas", dijo Hamilton.

"Me llaman la atención muchas personas, en particular los pilotos mayores. Todavía tienen una obsesión. No sé por qué. Tal vez algún día lo superen”.

Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Yo respeto el pasado y a las leyendas de ese tiempo, incluso a las que hablan de mí de forma negativa todo el tiempo. Todavía las tengo en alta estima, porque sé que fue muy difícil porque era una época diferente de la historia”.

"Fue increíblemente difícil para ellos, y siguen siendo las leyendas que eran entonces. Dentro de 20 años, sea lo que sea, cuando mire atrás, puedo prometerles esto: no voy a hablar mal de ningún joven piloto que esté saliendo adelante y tenga éxito”.

"Nuestra responsabilidad como pilotos mayores es hacer brillar una luz lo más fuerte posible."

Hamilton superará el hito de Schumacher con su próxima victoria y se adueñará por completo del récord. Además, todo apunta a que se convertirá en el primer piloto de la historia de la F1 en ganar más de 100 carreras.

El debate sobre si el récord de victoria se volverá a romper alguna vez se ha intensificado a raíz del logro de Hamilton, pero el piloto de Mercedes sintió que estaba mal no animar a los pilotos a fijarse ese objetivo.

"Habrá alguien más, ya sea Max [Verstappen] o quienquiera que sea, que perseguirá el récord que finalmente establecí", dijo Hamilton.

"Es un enfoque equivocado esperar que nadie lo rompa. Deberían animarle y esperar que exploten al máximo de su potencial”.

"Si eso significa que lleguen a ese récord sería algo increíble".