Hamilton se hace viral con su veredicto tras la renovación de Alonso para seguir en la F1 en 2027

El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha recibido elogios generalizados en las redes sociales por sus comentarios sobre la extensión de contrato de Fernando Alonso con Aston Martin.

Antes del Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, el español firmó una extensión de contrato con la escudería de Silverstone que lo mantendrá en el equipo al menos hasta finales de 2027.

Naturalmente, el compromiso del bicampeón se convirtió en un tema de conversación popular en el paddock del Sepang International Circuit, con muchos de los pilotos reaccionando a la noticia.

La extensión de contrato de Alonso lo verá correr en la F1 a los 46 años. "Hay muchos pilotos en la parte delantera que no pueden competir con Fernando, en talento puro. Simplemente no puede demostrarlo en este momento", dijo Hamilton a los medios en Sepang.

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Los comentarios del piloto de Ferrari se han vuelto virales desde entonces en las redes sociales. "Crack reconoce a crack", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Me gusta cuando de vez en cuando dicen cosas bonitas el uno del otro".

"Conmovedor ver a los jovencitos llevándose bien", bromeó otro, y alguien más publicó: "Ferwis está vivito y coleando. El año pasado el abuelo lo defendió cuando estaba sufriendo de rojo. Ahora él defiende al abuelo".

Otros comentarios en una publicación de Instagram de Autosport incluyen: "Lewis demostrando por qué es una leyenda..." y "Espero que Aston pueda enderezar el rumbo para Fernando para que pueda volver a luchar por los puntos".

Alonso hizo su debut en F1 en el Gran Premio de Australia de 2001 y ha tomado la salida en 440 grandes premios. A lo largo de su carrera hasta ahora, ha conseguido títulos de campeonato en 2005 y 2006, así como 32 victorias en grandes premios, 106 podios y 22 pole positions. Ha pilotado para Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y ahora Aston Martin.

La escudería de Silverstone ha estado lidiando con problemas de coche y de unidad de potencia en 2026. Como resultado, ocupa el 10º puesto en el campeonato de constructores con tres puntos.

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