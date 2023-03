Helmut Marko ataca a Aston: hubo tres Red Bull en el podio de Bahréin

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing ha empezado con buen pie en Bahréin al lograr el 1-2 con Max Verstappen en la cima seguido por Sergio Pérez, una situación distinta a cuando abandonaron los dos coches el año pasado dejando a Charles Leclerc con la victoria, algo que ha dejado satisfecho a Helmut Marko, asesor de Red Bull.

"Es la mejor manera de empezar la temporada", respondió el austriaco radiante en el paddock.

Sorprendentemente, a Marko no le genera duda la supremacía con la que Red Bull se ha llevado la primera carrera. "De ninguna manera, no me sorprende. Al fin y al cabo, si veías las tandas largas, ya era evidente. Sólo si Charles Leclerc hubiera seguido en carrera, el panorama habría sido ligeramente distinto en cuanto a la cabeza".

Sin embargo, Red Bull estuvo a la altura en el desierto. ¿La clave del éxito? Mantener viva la goma Pirelli.

"Nuestra gestión de los neumáticos fue genial, tanto en términos de chasis como de pilotos. Eso marcó la diferencia. Este circuito tiene un asfalto muy específico y lo aprovechamos".

Esto último resulta quizá llamativo tras los problemas de equilibrado del viernes y el sábado, aunque Marko elogia al equipo especialmente en ese aspecto. "Afortunadamente, contamos con un grupo de técnicos muy experimentado. La mayoría de ellos llevan 15 años en nuestro equipo. Además, por supuesto ayuda que tengamos dos pilotos experimentados y muy buenos. Ambos dan información detallada y eso también ayuda si tienes problemas", dijo Marko a Motorsport.com cuando se le preguntó.

De este modo, Red Bull se sobrepuso milagrosamente a los problemas y superó a la competencia. Esa lucha estaba liderada por Aston Martin y, más concretamente, por Fernando Alonso. Eso también parece una agradable sorpresa, aunque Marko piensa lo contrario.

"Lo dije antes de la carrera: Alonso será tercero. Su lucha con Hamilton fue increíble, una carrera dura pero justa. Fue realmente de la vieja escuela, muy bonito de ver. Si Fernando hubiera salido en mejor posición, no habría perdido tanto tiempo detrás de Mercedes y podría haber sido una amenaza para nosotros".

El equipo Aston Martin anima a Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3ª posición, en la línea de meta. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El propio Alonso, por cierto, piensa lo contrario, revelando en la rueda de prensa que con una mejor posición de salida aún habría terminado al menos 20 segundos por detrás de Verstappen. No obstante, la presencia de Alonso en el podio sí hace sonreír a Marko con un mensaje directo al equipo de Silverstone.

"Hoy hemos tenido tres Red Bull en el podio, ¡el último solo con un motor diferente!". Con esto se refierió a que el AMR23 está inspirado en el Red Bull, aunque hay que decir que también contiene varios elementos de Ferrari y Alpine.

Por encima de todo, Aston Martin ha mirado muy de cerca los diferentes conceptos y ha cogido lo mejor de todos los mundos. Con el paquete completo, el equipo cliente de Silverstone deja detrás al equipo oficial de Mercedes. Es una dolorosa constatación para Toto Wolff y sus hombres, aunque, por supuesto, a Marko eso le tiene totalmente sin cuidado mientras la noche hace su aparición en Bahréin: "Para nosotros, el año no podría haber empezado mejor".