Doohan, más motivado en F2 por el interés de Alpine F1

El piloto novato de la Fórmula 2 es un claro aspirante al asiento vacante de Alpine para la próxima temporada 2023 y ser así el compañero de Esteban Ocon después de que Fernando Alonso anunciara su fichaje por Aston Martin.

El director general de la escudería francesa, Laurent Rossi, dijo que la prioridad para el equipo era conseguir un piloto que sumara puntos desde el principio, en lugar de necesitar tiempo para acostumbrarse al coche.

Sin embargo, comentó que Jack Doohan estaba en su radar, y que "tiene un muy buen sentido del tiempo, porque está rindiendo de manera genial en este momento".

El australiano ha conseguido tres victorias en la antesala de la Fórmula 1 en lo que va de curso, en la carrera principal de Spa-Francorchamps y en las sprint de Silverstone y Hungaroring, además de tres pole position en Bahrein, Barcelona y Monza. El de la academia de Alpine es cuarto en la clasificación de la F2 a falta de una ronda en Abu Dhabi, y necesitaría quedar al menos en la quinta plaza si quiere conseguir la superlicencia.

En el pasado curso logró 25 puntos para ese requisito obligatorio en la Fórmula 1, ya que finalizó segundo, y solo le quedan 15 unidades más para hacerse con la superlicencia que le permitiría dar el salto al equipo de Enstone.

Durante la penúltima cita del campeonato en Monza, Doohan dijo que las discusiones son "una motivación para trabajar duro" en las etapas finales de su campaña de F2 con Virtuosi, pero reconoció que "no estaba bajo ninguna presión".

"Para ser sincero, estoy contento con ello, porque obviamente hay conversaciones y quiero hacerlo bien", continuó. "Sé que está ahí, así que para mí es una motivación trabajar duro, no es que no lo esté haciendo, pero sé que tengo que demostrar mi madurez, mi cabeza y que puedo armarme de valor".

"Si no es en la primera posición, ser cuarto con un coche que solo da para eso, no es estar bajo presión, así que solo puedo disfrutar de lo que estoy haciendo, y me encanta", explicó el piloto australiano. "Así que puedo extraer mi potencial y disfrutar de este momento".

Jack Doohan, Virtuosi Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Doohan probó por primera vez un monoplaza de Fórmula 1 en Qatar el pasado mes de mayo, cuando se subió a bordo de un Alpine A521 de la temporada 2021. También estará presente en la jornada del jueves de los test que ha organizado la escudería gala en Hungaroring junto a Antonio Giovinazzi y Nyck de Vries, que están siendo evaluados para un posible asiento con ellos.

A pesar de los rumores sobre su futuro, el joven de la academia dijo que estaba "tratando de no involucrarse demasiado" en ello y añadió que "es un buen momento para actuar, pero todos lo son, independientemente de lo que esté pasando".

"Están pasando muchas cosas, y estoy tratando de no involucrarme demasiado, para ser sincero, estoy intentando concentrarme en lo que puedo controlar, y eso es en mi coche, mi equipo, y fuera de eso, no me preocupo", dijo.

"Solo voy a intentar conseguir buenos resultados, buenas actuaciones y demostrar lo que podemos hacer", indicó el australiano. "Al final del día y del año, veremos lo que pasa, pero me encanta la F2 ahora".

