Por qué Jerez era el circuito "perfecto" para las pruebas de F1

"Me encanta este circuito", dice Franck Montagny del circuito de Jerez, ubicado en el sur de España. "Recuerdo que mi ingeniero jefe en el equipo de pruebas de Renault siempre me decía 'si hubiera un campeonato de 15 carreras en Jerez, tú eres campeón del mundo todos los años'".

El francés nunca corrió en el circuito que señala como su favorito, pero disfrutó cada vez que pudo conducirlo probando maquinaria de Fórmula 1 entre 2002 y 2007. Menos mal, porque dio casi 5.000 vueltas al circuito para Renault, Toyota y Force India, 2.312 de ellas en 22 días sólo en 2005.

"Se adaptaba muy bien al coche Renault en ese momento", dice Montagny, que disputó siete grandes premios para Super Aguri en 2006, cuando se revocó la superlicencia de Yuji Ide. "Es una pista vieja, llena de baches, no hay un gran hotel al lado, así que entiendo que a la gente no le guste mucho. Pero te digo que era una pista mágica. Siempre he disfrutado mucho allí".

Tras albergar siete grandes premios de F1 entre 1986 y 1997, Jerez se había convertido en un popular escenario de pruebas durante la era de ensayos sin restricciones a principios y mediados de la década de 2000. Durante la etapa de Montagny en Renault, las pruebas con neumáticos Michelin solían estar a la orden del día, tanto en seco como en mojado, cuando la pista se rociaba con agua especialmente, por lo que la mayoría de las veces rodaba con gomas nuevas y tenía "siempre el coche a pleno rendimiento" en las curvas de media y alta velocidad del trazado.

"Fue genial", dice Montagny con nostalgia. "Jerez es perfecto para un coche de F1: está seco, soleado, hace calor, puedes trabajar con facilidad y hay todas las curvas que necesitas para desarrollar el coche. Es un lugar perfecto, ¡y te dan jamón del bueno!".

Destaca la "realmente emocionante" doble izquierda de las curvas 7 y 8, que siguen a la horquilla de la curva 6 donde tuvo lugar el incidente entre Michael Schumacher y Jacques Villeneuve en 1997, como su punto favorito del circuito. La primera se tomaba a fondo, antes de bajar una marcha en la "exigente" segunda a izquierdas que desemboca en una secuencia de curvas a derechas interrumpidas por una chicana instalada en el lugar del horrible accidente de Martin Donnelly en 1990.

Montagny cree que Jerez tiene todas las características necesarias para las pruebas de coches de F1 Foto: Edd Hartley

La primera visita de Montagny a Jerez en diciembre de 2002 fue memorable. Fue la primera vez que el campeón de Fórmula Nissan de 2001 probó un Renault, y admite que "la sensación especial con Jerez viene de ahí".

A Montagny se le encomendó compartir la pista con los que serían los pilotos titulares del equipo en 2003 , Fernando Alonso y Jarno Trulli, además del vigente campeón de la Fórmula 3000, Sébastien Bourdais. Sin embargo, creyendo que el motivo principal era el deseo de la escudería de ganarse una buena publicidad de la prensa francesa por apoyar a prometedores talentos locales, no depositó sus esperanzas en que se tradujera en algo concreto.

"Ya no pensaba en la F1", dice Montagny, que se había decantado por la Fórmula Nissan tras dos temporadas insatisfactorias de F3000 por falta de opciones alternativas. "De repente me llamaron para hacerlo. Fue como '¿qué? No contaba con ello, porque sabía que era falso".

"Jerez es perfecto para un coche de F1: está seco, soleado, caluroso, puedes trabajar fácilmente y hay todas las curvas que necesitas para desarrollar el coche"

Franck Montagny

Al principio se sintió reivindicado cuando Allan McNish fue contratado como piloto de los viernes de Renault para 2003. Aunque Montagny también se incorporó como probador, se lo mantuvo en el banquillo y no pilotó el R23 hasta julio.

"Pero al final me equivoqué", dice. "Cuando tienes la oportunidad de subirte a un F1, tienes que aprovecharla. Nunca sabes lo que puede pasar después".

Mientras Montagny se hacía con su segundo título con el Dallara Nissan, su kilometraje con el Renault aumentaba gradualmente durante los últimos cuatro meses de 2003. Completó 12 días en Barcelona, Valencia y Jerez antes de ser nombrado tercer piloto del equipo para 2004, cuando completó 54 días, 23 de ellos en Jerez.

Jerez está grabado en la mente de Montagny como el primer circuito en el que probó para Renault en 2002, lo que se tradujo en un trabajo más regular. Foto de: James Moy

Su última salida en un coche de F1 antes de centrarse en los deportivos con Peugeot también se produjo en la pista española en diciembre de 2007, cuando Montagny se unió a Giancarlo Fisichella para una evaluación con el recién renombrado equipo Force India.

Christian Klien, Ralf Schumacher, Tonio Liuzzi, Giedo van der Garde y Roldán Rodríguez pasaron posteriormente por el renombrado ex Spyker F8-VIIB para hacer una prueba de conducción junto a Fisichella, ex piloto de Renault, que finalmente se quedó en el equipo junto a Adrian Sutil. Montagny recuerda que un problema con su asiento en su primer juego de neumáticos frustró su impulso.

Montagny, que ahora es comentarista de F1 en el Canal+ de la televisión francesa, subraya que Jerez era un circuito que nunca se cansaba de visitar. Ahora predominantemente un lugar de carreras de motos, celebró por última vez pruebas de F1 en 2015 y organizó una carrera de monoplazas de alta potencia cuando la Fórmula 2 y la GP3 celebraron una reunión independiente en 2017.

"Fue un buen lugar, no me aburro de él", dice. "Estoy seguro de que si vuelvo mañana, estaré muy contento".