Leclerc detecta un fallo al momento de seguir a otro coche

Tras los primeros tres días de pruebas de pretemporada con los nuevos coches en Barcelona, los pilotos de Fórmula 1 han confirmado lo que pretendía la normativa de 2022, que trataba de facilitar el seguimiento de los monoplazas de cerca.

Sin embargo, Charles Leclerc afirmó que la capacidad para pilotar pegado al coche de delante disminuyó cuando se acercó a un segundo de quien le precedía, antes de intentar ponerse a cinco décimas.

A pesar de esa aparente anomalía, el monegasco dijo que estaba satisfecho con la mejora general en comparación con el pasado: "Es bastante interesante, diría que de tres segundos hasta uno, puedes seguirlo más de cerca".

"Después, de un segundo a cinco décimas, sería algo similar a la sensación que tuve el año pasado, y cuando estás en menos de ese tiempo, es mucho mejor que en 2021", explicó. "Tendré que dar unas cuantas vueltas más detrás de un coche, pero por ahora tiene buena pinta".

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Su compañero en Ferrari, Carlos Sainz, también se mostró optimista sobre la mejora en la capacidad de seguimiento: "Ya he notado algunas diferencias, es bastante evidente, y creo que van en la dirección correcta".

El campeón del mundo, Max Verstappen, también dio su opinión de una manera alentadora tras su primera experiencia en Barcelona: "He estado siguiendo a algunos coches, y parece que es un poco más fácil quedarse atrás".

"Al menos no tienes esa extraña sensación de pérdida de carga aerodinámica en la que, de repente, tienes mucho subviraje o sobreviraje", afirmó el neerlandés.

"Por supuesto, no espero que desaparezca del todo y que se pueda seguir en el difusor trasero, debido a las velocidades que todavía tenemos en la Fórmula 1, pero todo parece un poco más de control, los monoplazas están bien", explicó.

Alex Albon, que regresa a la Fórmula 1, fue otro de los que comentó sobre el tema: "He dado un par de vueltas detrás de Pierre [Gasly]. Hace tiempo que no corro, así que es un poco más difícil por ese lado".

"Pero me ha sorprendido lo rápido que he podido mantenerme en la curva 2 y en la 3, casi que me esperaba algo peor, pero la sensación inicial es positiva", finalizó el anglo-tailandés.