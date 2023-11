Leclerc explica la ayuda a Checo Pérez en Abu Dhabi F1

La última carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1 fue otro dominio de Max Verstappen al frente, pero una penalización de cinco segundos a Sergio Pérez por un contacto con Lando Norris y el duelo por el segundo lugar en el campeonato de constructores entre Mercedes y Ferrari llevó a un final emocionante en Yas Marina.

El piloto mexicano remontó desde el noveno cajón en la parrilla y, con un muy buen ritmo durante toda la carrera, llegó a luchar por posiciones de podio en el último stint del gran premio.

"Checo" Pérez alcanzó la cola del McLaren de Norris en el duelo por el cuarto lugar y se lanzó para adelantarlo en la curva 6 de la vuelta 48 de 58 previstas, una maniobra que resultó en un ligero contacto y una posterior sanción de cinco segundos para el de Red Bull.

Pérez pudo superar a Norris en el mismo lugar en la siguiente vuelta y siguió a la caza de Russell, a quien adelantó a cuatro giros de la bandera a cuadros para tomar el tercer puesto en la pista, pero necesitaba tener cinco segundos de distancia con el de Mercedes en la meta para sostenerlo.

El resultado de esa disputa era clave para Ferrari, ya que si Pérez lograba ser tercero, entonces el equipo italiano superaba a Mercedes por el segundo lugar en el campeonato de constructores.

Al ver que Pérez no lograba alejarse lo suficiente de Russell, Leclerc levantó su ritmo para ayudarlo con el DRS y el rebufo, dejando pasar al de Guadalajara en el proceso.

De esta manera, Pérez cruzó la meta segundo, pero le faltó 1s125 para tener un colchón de cinco segundos con Russell, con lo que cayó al cuarto lugar final, permitiendo a Mercedes lograr el subcampeonato por tres puntos.

"Fue todo en los últimos minutos porque 'Checo' tenía cinco segundos de penalización", dijo Leclerc al ser preguntado por la maniobra con el de Red Bull.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

"Así que tuvimos que ayudarle de alguna manera para que pudiera terminar delante de George con los cinco segundos. Intenté darle el DRS y un rebufo. Pero por desgracia no fue suficiente", explicó.

Leclerc terminó la carrera con sensaciones encontradas, ya que tuvo una sólida actuación al terminar segundo, pero no alcanzó para que Ferrari haga lo propio en el certamen.

"Por un lado, estoy muy contento porque en un fin de semana como este, sinceramente, no había nada que pudiéramos haber hecho mejor como equipo. Creo que definitivamente no era un hecho que estuviéramos en el segundo coche más rápido este fin de semana. Pero hicimos un trabajo increíble haciendo todo bien: la estrategia, la clasificación. Es una pena que hayamos terminado terceros en constructores. Eso es todo lo que me importaba en este final de temporada, y no lo hemos conseguido", dijo.

"De todas formas, me gustaría dar las gracias al equipo por hacer un trabajo tan increíble y por trabajar tan duro desde la primera carrera. Sabíamos que iba a ser una temporada cuesta arriba porque nos faltaba rendimiento en comparación con lo que queríamos. Pero el equipo ha hecho un trabajo increíble empujando hasta la última carrera".

Leclerc arrancó segundo la carrera al lado de Verstappen en la primera fila, e intentó adelantarlo durante la primera vuelta, solo para que el neerlandés cubriera cualquier opción y a partir de allí comenzara a construir su victoria. Para el monegasco, no habría cambiado el resultado de haber podido superar a Verstappen en el inicio.

"Obviamente quería intentar conseguir ese primer puesto. Pero también sabemos que en carrera nos faltó algo de ritmo en comparación con ellos. Así que aunque hubiera adelantado a Max, probablemente me habría adelantado de nuevo tres o cuatro vueltas (más tarde). Y al final, mi único objetivo era batir a los Mercedes. Así que no quería perder demasiado jugo de los neumáticos y también tiempo con Max. Pero sí, ha sido divertido", finalizó.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme George Russell, Mercedes-AMG, 3ª posición, en Parc Ferme Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en boxes Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida.

