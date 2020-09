Leclerc: "Solo quiero entender qué va mal"

Otra decepción. Quizás aún más fuerte, porque llegó el fin de semana en el que Ferrari alcanzaba las 1000 carreras en Fórmula 1, pero también porque llegó delante de sus aficionados y en su propia pista, Mugello, sede del Gran Premio de la Toscana.

El octavo lugar de Charles Leclerc es un pobre resultado más para temporada terrible de los del Cavallino Rampante. Sólo una penalización de cinco segundos que Dirección de Carrera impuso a Kimi Raikkonen permitió al monegasco llevarse tres escaso puntos.

"Seguro que esta fue una de las carreras más difíciles desde el punto de vista mental, porque tuve una buena salida, hice todo lo que tenía que hacer, pero no había ritmo y el equilibrio del coche no era bueno. Tuve problemas con el monoplaza en general. y fue extraño, porque en la clasificación el balance era bueno, no estábamos tan mal".

"Pero sufrí mucho con las neumáticos duros, un poco como en Monza. Tenemos que trabajar, por supuesto. Es difícil, pero sigo motivado y estoy deseando volver al coche en Rusia. Solo quiero entender qué va mal, tenemos que hacerlo. entender qué le pasa a este coche y hacer algo, porque es muy duro".

Leclerc ha dado noticias positivas para los tifosi, ya que Ferrari está trabajando en llevar novedades para las próximas carreras. Pero... ¿cuándo llegarán? No se sabe.

"Estoy seguro de que habrá actualizaciones. El equipo está trabajando duro para traer algunas novedades para el coche. Es obvio que tenemos que entender qué está mal para poder hacer cambios. Pero las actualizaciones llegarán pronto".

Lo único que se puede salvar de este fin de semana en pista es la vuelta que hizo en clasificación. Pero el propio Leclerc reconoció la relativa importancia de esa vuelta, que llegó en la clasificación donde, de hecho, no se reparten puntos.

"De este fin de semana solo estoy contento con la vuelta que hicimos en la clasificación. El balance fue bueno, pero al final de la clasificación no dan puntos. Mirando la carrera, no hay mucho positivo. El equipo debe seguir siendo positivo, yo lo soy. Repito, no podemos rendirnos ahora, ni nunca. Seguimos trabajando, pero está claro que este es un momento muy difícil”.

