La lección de Verstappen que Kimi Antonelli no olvida

Con tan solo 20 años, Kimi Antonelli, de Mercedes, se encuentra en una edad en la que mucha gente cree que no tiene nada que aprender de quienes tienen más experiencia que ellos. Tras haber ganado ocho Grandes Premios este año, incluidas cinco pruebas consecutivas desde China hasta Mónaco, casi se le podría perdonar que pensara así.

Antonelli lidera actualmente la clasificación por delante de su compañero de equipo George Russell, con 292 puntos frente a 211. Max Verstappen, sexto en la clasificación del campeonato con 145 puntos, descartó la semana pasada la posibilidad de protagonizar una remontada similar a la que le llevó al borde de ganar el título de pilotos la temporada pasada.

"Kimi solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo", afirmó Verstappen cuando se le preguntó si tenía algún consejo para Antonelli. "Todavía es joven y está en una fase muy temprana de su carrera, pero ya está volando. Simplemente le está saliendo bien".

Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, Antonelli reveló que sigue aprendiendo observando la técnica de carrera del cuatro veces campeón del mundo.

"Max tiene además una visión realmente increíble de la carrera, de cómo colocar el coche", dijo Antonelli.

"Por ejemplo, en Madrid, en la segunda chicane, cuando intenté ir por el exterior de Lando y luego me eché atrás y le dejé pasar, mi error fue dejarle pasar enseguida porque sabía que Max iba a ir por el exterior en esa [siguiente] curva.

"Por supuesto, él [Verstappen] debió de ver la oportunidad y la aprovechó. Eso siempre es fascinante porque, en muy poco tiempo, es capaz de leer bien la situación y, en este tipo de situaciones, siempre encuentra un hueco para ganar una posición".

Kimi Antonelli, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing; Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

En la curva 1 de Madrid, tanto Antonelli como Verstappen se saltaron la chicane: Antonelli porque había perdido impulso tras el primer vértice, y el poleman, Lando Norris, ya había tomado la trazada hacia el segundo vértice. Verstappen sintió que Lewis Hamilton le había apretado antes del segundo vértice y no tuvo más remedio que salirse de la pista.

Antonelli se reincorporó por delante de Norris, mientras que Verstappen volvió a la pista por delante de Hamilton. Esto fue lo que llevó al muro de boxes de Red Bull a ordenar a Verstappen que devolviera la posición a Hamilton más adelante en la vuelta, mientras que Antonelli dejó pasar inmediatamente a Norris para que este recuperara el liderato.

En la segunda chicane, Antonelli se salió de nuevo mientras atacaba y volvió a incorporarse en cabeza. Una vez más, cedió el paso inmediatamente a Norris, lo que permitió a Verstappen encerrarlo en la aproximación a la curva a la derecha de la curva 7, relegando temporalmente al Mercedes al tercer puesto.

Aunque Verstappen dejó pasar a Antonelli para permitir que Hamilton volviera a adelantar, esto fue en gran medida irrelevante para el resultado final de la carrera, ya que el Mercedes era, de todos modos, el coche más rápido. La lección para Antonelli fue que, si hubiera mantenido el liderato —aunque solo fuera durante una vuelta más o menos antes de cederlo a Norris—, habrían podido abrir una brecha con respecto a los coches perseguidores y realizar el relevo sin peligro.

"Creo que verlo tan de cerca en pista también es una forma de ver cómo puede darle la vuelta a las situaciones incluso cuando no pintan bien", continuó Antonelli.

"Recuerdo que este año, en Mónaco, durante la tercera sesión de entrenamientos libres, ellos [Red Bull] parecían bastante rezagados y luego, en la clasificación, casi consiguió la pole. Con Max, lo que también es genial es lo impredecible que resulta a veces, sobre todo en los entrenamientos libres: nunca sabes cuál es todo su potencial, porque cuando realmente importa siempre saca algo más de sí mismo, y es realmente fascinante de ver".