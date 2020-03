Aquel fallido intento de Lola en la Fórmula 1 en 1997

Sobre el papel, resultaba razonable: un chasis Lola T97/30, motores Ford Zetec-R V8 y, lo más importante, un respaldo de alto nivel con Mastercard. Pero los equipos de F1 no corren sobre el papel, y la realidad fue un auténtico desastre.

La chispa del proyecto fue el deseo de Mastercard de lanzar el "F1 Club" para los titulares de tarjetas que supuestamente financiaría al equipo. Implicó que el proyecto se hiciera de manera apresurada, básicamente un año antes de lo inicialmente planeado. El rival bancario HSBC se había unido a la F1 con el nuevo equipo Stewart Grand Prix, que tuvo un año completo de preparación y un acuerdo de apoyo a largo plazo de Ford.

El auto estaba en pañales y les dio a los pilotos, Vincenzo Sospiri y Ricardo Rosset, pocas posibilidades de llegar a la parrilla de salida por muchas razones...

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford Photo by: Sutton Images

El chasis basado en la IndyCar no había sido diseñado para el motor Ford V8, ya que se suponía que Al Melling estaba desarrollando un V10 de Lola, pero este nunca llegó a ver la luz.

El suministro de Ford llegó del equipo Forti, que se había retirado en 1996, y la escudería sufrió con la fiabilidad, con un problema incluso rodando en línea recta en Santa Pod. Además, ¡no hubo tiempo siquiera para probar en el túnel de viento!

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford Photo by: Sutton Images Ricardo Rosset and Vincenzo Sospiri, Lola Photo by: Sutton Images

Sospiri, campeón de la Fórmula 3000, dio su mejor imagen en clasificación, pero estuvo lejos del 107% necesario para competir en carrera.

De manera bastante fatídica, el fundador de Lola, Eric Broadley, había dicho en la presentación del monoplaza en Londres: “La regla del 107% es en realidad un margen bastante grande. Si no podemos hacer eso, entonces no deberíamos estar ahí".

Eric Broadley, jefe del equipo Lola; un invitado, Ricardo Rosset, Lola y Vincenzo Sospiri, Lola Photo by: Sutton Images

Curiosamente, Sospiri culpa a Jacques Villeneuve del hecho de que nunca lograse participar en un gran premio...

"Si no hubiera hecho esa fantástica vuelta por la pole, me hubiera clasificado", afirma sobre el tiempo de pole del canadiense, que estuvo a 1,75 segundos de distancia de su rival más cercano. Un análisis más detallado revela que el tiempo de Sospiri fue casi 12 segundos más lento que Villeneuve, y que Pedro Diniz de Arrows fue, de hecho, más desafortunado, al acariciar el 107%.

Pero, después de algunas negociaciones de Tom Walkinshaw, a Diniz se le permitió competir de todos modos, debido a su velocidad en los entrenamientos libres, a diferencia de los Lola, que estuvieron muy lejos del ritmo.

Ricardo Rosset, Mastercard Lola T97/30 Photo by: Sutton Images

"Ricardo fue 1,5 segundos más lento que yo de todos modos", se encoge de hombros Sospiri, que al menos pudo consolarse con eso. “El auto no era el mejor".

"Habíamos hecho 12 vueltas [de test] en Silverstone, eso es todo. Era muy difícil de pilotar en las curvas y carecía de agarre aerodinámico. ¡Incluso en línea recta iba de izquierda a derecha! Nadie parecía saber por qué".

Rosset resumió así su experiencia en Autosport: “Ha sido difícil, como ya imaginaba. Hemos tenido muchos problemas. Teníamos falta de carga aerodinámica y demasiada resistencia al avance. El mayor problema es que no teníamos una configuración básica para el monoplaza, por lo que adivinamos la configuración y cuando estuvo mal, entramos un poco en pánico ".

Ricardo Rosset, Mastercard Lola with his team mate Vincenzo Sospiri, Mastercard Lola Photo by: Sutton Images Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford Photo by: Motorsport Images Ricardo Rosset, Lola T97/30 Ford Photo by: Motorsport Images Ricardo Rosset, Lola Photo by: Sutton Images

Las cosas llegaron a un punto crítico antes de la siguiente carrera, el GP de Brasil en Interlagos. Listo para intentar clasificarse nuevamente, el sueño de Sospiri en la F1 se vino abajo en circunstancias cómicas. No solo no había ritmo en el coche, ¡tampoco había dinero en el banco!

De hecho, el proyecto tenía una deuda de 6 millones de libras (6,7 millones de euros) y envió a toda la compañía a la quiebra unas semanas después.

"En realidad descubrí que el equipo había cerrado en un periódico brasileño el jueves por la mañana antes del Gran Premio", dice. "El periódico decía 'Lola se queda fuera', así que pensé '¿Qué está pasando?' y llamé a Ricardo [arriba a la derecha], y me dijo que era verdad. Estaba en el camión, y dijo que estaba a punto cerrarlo, ¡así que le pedí que tomara mis cosas y mi casco también!".

“Fui a la pista y todo estaba sellado. Todo había terminado".

The Lola Mastercard Team withdrew their cars from the race Photo by: Sutton Images

A pesar de haber probado previamente para Benetton, Ligier y Simtek, la carrera de Sospiri en la F1 terminó después de un solo intento fallido de clasificarse.

“Parecía un buen negocio, dejé mi papel de probador con Benetton y firmé por cuatro años. Tenían planes de hacer sus propios motores el siguiente año, pero el presupuesto nunca estuvo ahí", reflexiona.

"Todo lo que me dijeron no era cierto. En F1, cuando eso sucede, no lleva mucho tiempo descubrirlo".

En cambio, Sospiri se dirigió a Estados Unidos, donde corrió en IndyCar (comenzando en la primera fila de la Indy 500 de ese año detrás de Arie Luyendyk y Tony Stewart) y carreras de resistencia, donde tuvo un gran éxito al conducir la Ferrari 333SP antes de colgar su casco y pasar a la gestión de equipos y pilotos, especialmente con Luca Filippi.

