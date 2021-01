Magnussen: Luchar por puntos en la F1 no es suficiente

Magnussen vio su tiempo con Haas en la F1 llegar a su fin en 2020, ya que el equipo optó por traer una nueva alineación de pilotos para la próxima temporada, cerrando así un período de cuatro años.

El danés optó por pasar a las carreras de sportscars para 2021, uniéndose al nuevo equipo DPi de Chip Ganassi Racing en el campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.

Magnussen acompañará a Renger van der Zande en la temporada completa con Ganassi, y su debut está programado para las 24 Horas de Daytona de finales de este mes.

Magnussen no ha subido al podio desde su segundo puesto en su debut en el Gran Premio de Australia de 2014 con McLaren, y la última vez que ganó una carrera fue durante su campaña de Fórmula Renault 3.5 un año antes.

El ahora ex piloto de Haas dijo que la perspectiva de luchar por victorias nuevamente era "enormemente emocionante", después de haber pasado el último par de años luchando apenas por sumar puntos.

"Tengo muchas ganas de hacerlo, no puedo esperar", dijo Magnussen a Motorsport.com.

"Lo hace todo más fácil. No me siento triste porque Abu Dhabi sea mi última carrera de Fórmula 1. Voy a extrañar el manejo de los autos, y especialmente voy a extrañar a los chicos del equipo. Pero no puedo evitar sentirme emocionado, esperando lo que viene para mí, en lugar de triste por no estar en la F1".

"Todo el mundo quiere llegar a la Fórmula 1, incluido yo mismo. Eso es lo que siempre he soñado. Pero después de un tiempo, si no puedes ganar carreras, incluso anotar puntos no es tan emocionante".

"Con Haas, lo hemos hecho bastante. Recientemente, no tanto. Pero incluso entrar en el top 10 pasa de moda".

"Ese no es un verdadero objetivo, si eres un verdadero ganador. Eso no te va a satisfacer".

Magnussen registró un quinto puesto como su mejor resultado durante su estancia de cuatro años en Haas, pero anotó un solo punto en la temporada 2020, ocupando el décimo lugar en el Gran Premio de Hungría.

Haas fue noveno en el campeonato de constructores en las últimas dos temporadas, encontrándose en la batalla de la "Clase C" durante gran parte de 2020 junto con Alfa Romeo y Williams.

Magnussen explicó lo difícil que es para los pilotos marcar la diferencia debido a la disparidad en el rendimiento de los coches en la F1, y estaba entusiasmado con la perspectiva de poder hacerlo una vez más en la Serie IMSA.

"En la Fórmula 1, es necesario tener un gran coche para poder ganar carreras", dijo Magnussen.

"Por supuesto que una de cada 1.000 veces puede suceder, alguien puede ganar que no esté en el mejor coche, pero eso es más por suerte, y se necesitan algunas circunstancias bastante extremas para que eso suceda. No puedes salir, hacerlo tú mismo, y marcar la diferencia. Es realmente imposible".

"Tengo muchas ganas de volver a una situación de victoria de nuevo, donde pueda despertarme por la mañana y pensar en lo mucho que deseo ir por la victoria en Daytona o Sebring o Laguna Seca, etc."

"Son unas pistas de carreras bastante impresionantes y carreras que voy a estar esperando".