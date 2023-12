Marko explica por qué descartó unir a Verstappen y Hamilton

Las especulaciones al respecto surgieron en el Gran Premio de Abu Dhabi cuando se supo que a principios de año el padre de Hamilton, Anthony, había sugerido en una conversación con el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, que se pusiera en contacto con el siete veces campeón de F1.

Se sabe que Horner intentó ponerse en contacto con Hamilton para mantener una charla informal, pero el mensaje no llegó a transmitirse porque había utilizado un número de teléfono viejo del piloto británico.

Mientras tanto, Hamilton se ha comprometido a firmar un nuevo contrato de dos años con Mercedes y su objetivo es ayudar al fabricante alemán a volver al frente de la F1.

Si bien los aficionados han estado intrigados por la posibilidad de una alineación Hamilton-Verstappen, los jefes de Red Bull nunca han parecido particularmente entusiasmados con la idea.

Y Marko, que ha desempeñado un papel decisivo en las decisiones de los pilotos de la escudería de Milton Keynes, dijo que hay dos factores que descartan la posibilidad de que ambos lleguen a correr juntos en el equipo.

Preguntado por Motorsport.com sobre la historia de Hamilton, Marko dijo: "Christian me informó y me mostró el mensaje de texto que recibió, pero yo le dije: 'Hamilton y Max, eso no funciona'.

"Hubo demasiada acción y cómo decirlo, en 2021, tensión. Y por otro lado, no podemos permitirnos tener a los dos pilotos más caros en un mismo equipo".

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2ª posición, con su trofeo.

"Simplemente nunca va a suceder. Así que le dije a Christian: 'De ninguna manera'".

Aunque el futuro de Hamilton con Mercedes no se cerró hasta finales de agosto, ha dejado claro que nunca cuestionó su compromiso de permanecer con la escudería que le ha entregado seis de sus coronas.

A la pregunta de Motorsport.com de si hubo algún momento durante las negociaciones del contrato con Mercedes en el que pensó que podría retirarse o marcharse a otro sitio, respondió: "No, no cuando estábamos negociando".

"Tengo fe en que lo conseguiremos. Ya hemos estado aquí antes como equipo y, aunque cada vez tenemos más gente nueva, seguimos teniendo grandes valores y veo que todo el mundo está muy centrado".

"Se trata de tener muy buenas conversaciones con todo el mundo en la fábrica para que realmente hagan los cambios y tomen las decisiones correctas, y eso tan fácilmente puede ir por el camino equivocado".

"Creo que este año pensaron que los fundamentos eran buenos y no fue así. Por eso me sentí frustrado en febrero, porque no habían hecho los cambios que yo había pedido".

"Pero con los cambios que estamos haciendo, espero que estemos acertemos. Pero supongo que no tenemos ni idea de lo que van a hacer los Red Bulls".

