Cómo el estilo "único" de Verstappen puede afectar a un compañero

Alex Albon llegó a Red Bull a mediados de la temporada 2019 después de disputar apenas 12 carreras con Toro Rosso en la Fórmula 1, y pasó el siguiente año y medio compartiendo garaje con Max Verstappen antes de ser reemplazado por Sergio Pérez para la temporada 2021.

El piloto anglo-tailandés, quien luego logró reconstruir su carrera en la máxima categoría después de unirse a Williams el año pasado, explicó en detalle en el podcast High Performance cómo la forma de conducir de Verstappen terminó por afectar sus posibilidades durante su etapa en Red Bull Racing.

Antes de aclarar que Red Bull no diseña el coche alrededor del gusto conductivo de Verstappen, Albon se refirió a cómo es exactamente esa preferencia de manejo que tiene el tricampeón mundial de F1.

"Lo primero es que mucha gente dice que el coche está construido a su alrededor, que es algo así como Michael Schumacher en Ferrari, que ha creado este equipo a su alrededor", arrancó Albon al recordar su etapa como compañero de Verstappen.

"A decir verdad, el coche es lo que es, él es muy rápido, así que lo que acaba pasando es... Tiene un estilo de conducción bastante único, no es tan fácil llevarse bien con él".

"Todo el mundo tiene un estilo de conducción, yo diría que mi estilo de conducción es un poco más suave, pero me gusta un coche que tiene una buena parte delantera, bastante aguda, bastante directa. A Max también le gusta, pero su nivel de (parte delantera) aguda y directa es totalmente diferente, es asombrosamente aguda".

"Para que la gente entienda de alguna manera, es como si en los juegos de computadora llevaras la sensibilidad al máximo y mueves el mouse y comienza a moverse por toda la pantalla. Así es como se siente. Se vuelve tan agudo que te pone un poco tenso", graficó.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon no la pasó bien durante su etapa como compañero de Max Verstappen en Red Bull.

Albon continuó con su explicación e indicó que la situación se complica durante el año cuando el equipo busca darle a Verstappen un coche con el comportamiento delantero que tanto le agrada al neerlandés.

"Lo que acabó pasando fue que, especialmente durante mi año (2020), empiezas estando un poco por detrás, pero no por mucho, y luego, a medida que avanza la temporada, Max quiere este frontal en el coche, quiere que su coche sea más afilado, más afilado", comentó Albon.

"A medida que el coche va más y más afilado, él va más y más rápido, y para alcanzarlo tienes que empezar a arriesgar un poco más. Puedes estar un par de décimas por detrás en una sesión, pero intentas arriesgar un poco más y 'OK, me he salido, he tenido un accidente', y tienes que volver a empezar".

Esto fue algo que afectó a "Checo" Pérez tanto el año pasado como en la temporada 2023, ya que el mexicano tiene una forma de conducción diferente a la de Verstappen. Albon cuenta muy bien lo difícil que se hace sobrellevar la situación.

"Entonces pierdes un poco de confianza, tardas un poco más de tiempo, la diferencia crece un poco, y la próxima vez que intentas salir y hacer otro trabajo, (es) otro trompo o lo que sea... empieza una bola de nieve. Cada vez que el coche está más y más afilado, empiezas a estar más tenso".

"Es como en cualquier deporte, si empiezas a no estar en ese estado de fluidez, y tienes que pensar realmente, y cada vez que entras en una curva, no sabes cómo va a reaccionar, no tienes ese tipo de... Es puramente la confianza en el coche, la fluidez. No funciona, nunca funciona", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!