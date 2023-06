McLaren: contratar a Marshall de Red Bull era algo único

Marshall, que ocupaba el cargo de jefe de ingeniería en Red Bull, se incorporará a McLaren en enero como director técnico de ingeniería y diseño.

Hace tan sólo dos meses, cuando McLaren anunció una reestructuración basada en tres directores técnicos, ese puesto recayó en Neil Houldey.

Cuando se hizo evidente que Marshall podría incorporarse al equipo, Houldey aceptó hacerse a un lado y convertirse en su adjunto.

"Neil siempre ha formado parte del proceso", dijo Stella cuando Motorsport.com le preguntó por el cambio de planes. "Ha estado en la conversación, de hecho ha jugado como un jugador de equipo en este proceso.

"Y cuando le dijimos a Neil que teníamos esta oportunidad, que era bastante imperdible, elaboramos juntos la solución.

"Hay tanto que hacer en términos de ingeniería y diseño para crear los estándares adecuados para diseñar el coche más rápido de la F1 que, en realidad, pensamos que esta es una combinación muy poderosa con Rob, el más de la autoridad técnica, y Neil corriendo más de las actividades del día a día dentro del departamento.

"Así que definitivamente Neil estuvo en el proceso, un proceso muy constructivo".

Ampliando lo que Marshall aportará a McLaren, Stella dijo: "Rob se unirá al equipo con un nivel único de experiencia y conocimientos en términos de ingeniería y diseño de coches de F1.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images