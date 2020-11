Cuando McLaren rompió el contrato con Hamilton

Es bien sabido que McLaren fue un verdadero trampolín para la carrera de Lewis Hamilton, y sin embargo podría haber sido fácilmente de otra manera.

El ahora siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 se acercó a Ron Dennis, director del legendario equipo inglés, con 10 años en 1995, antes de unirse al Programa de Jóvenes Pilotos de McLaren en 1998 gracias a su éxito en el karting.

Luego continuó ascendiendo, particularmente en las fórmulas de formación: tercero en la Fórmula Renault UK en 2002, campeón al año siguiente, luego quinto en la F3 Euro Series en 2004... y la aventura bien podría haber terminado allí.

"Puede que la gente no lo sepa, pero mi contrato con McLaren se rompió [a finales de 2004] y tuve que ir a recaudar dinero de los patrocinadores para las dos últimas carreras de la temporada", dijo Hamilton en una entrevista con la web oficial de la F1 después de su séptimo título mundial.

"Fue un momento muy, muy difícil en mi carrera. Creo que antes quería ir a GP2. Estaba apurado, llamaba todos los días '¿Cuándo podré subir a la Fórmula 1?', incluso cuando estaba en la Fórmula Renault".

"Tuvimos una gran discusión", recuerda Martin Whitmarsh, entonces director general de McLaren Racing, según informa BBC. "Fui acusado de arruinar su carrera al mantenerlo en la Fórmula 3. En ese momento, Lewis empezaba a hacerse notar y su padre sentía que había otras opciones. Al final, tomé el contrato y lo rompí".

"Yo los liberé. Le dije: 'No te quiero aquí bajo coacción. Queremos trabajar contigo. Eso [quedarse en el F3] es lo que realmente quiero que hagas'. Después de unas seis semanas, Lewis me llamó y dimos marcha atrás. Mirándolo ahora, creo que pude haber sido yo quien rompiera el contrato de Lewis Hamilton y nunca lo recuperase. Tuve mucha, mucha suerte".

Sin embargo, los eventos posteriores no demostraron que Whitmarsh se equivocara con los títulos consecutivos de la F3 Euro Series de Hamilton –15 victorias en 20 carreras– y luego en la antesala de la Fórmula 1.

"Empecé la temporada 2006 en la GP2, y sabía que a las puertas de la Fórmula 1", continúa Hamilton. "Sabía que los jefes iban a estar vigilando, especialmente mi jefe, sobre todo, Ron [Dennis] iba a estar atento".

"La presión que me pongo a mí mismo... En la mayoría de los campeonatos que he hecho, me decían 'Estamos haciendo dos años en la Fórmula Renault, dos años en la Fórmula 3, dos años en la GP2. Un año para aprender, un año para ganar. Y si no ganas en tu segundo año, no tienes el talento para hacerlo'. Pero recuerdo haber pensado ese año: 'Si gano en mi primer año, tal vez me den la oportunidad de correr en la Fórmula 1 el año que viene'. Me presiono increíblemente a mí mismo".

Hay una carrera que seguirá siendo emblemática de la temporada 2006 de Hamilton: la manga al Sprint en Estambul, donde pasó de un trompo en la segunda vuelta, a remontar del 17º lugar al segundo en un momento en que el DRS no existía.

"Tuve ese trompo, todavía recuerdo lo que sentí. No me di por vencido, ataqué como nunca antes y terminé segundo, ¡qué momento! Fue uno de los momentos clave de mi carrera, no se puede negar", concluyó el piloto, que más tarde subiría al podio en los nueve primeros Grandes Premios de su carrera.

