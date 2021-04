Latifi recién supo del golpe con Mazepin cuando lo vio por TV

El canadiense se había salido de la pista en la zona Acque Minerali en la primera vuelta de Imola, pero logró reincorporarse al asfalto.

Sin embargo, cuando seguía hacia la Variante Alta, tocó la rueda delantera izquierda de Mazepin y giró contra el muro antes de la chicana.

Hablando sobre el incidente, Latifi dijo que no sabía que su rival de Haas estaba a su lado.

"Cuando volví a pista, me quedé en el lado izquierdo todo lo que pude", explicó el piloto de Williams. "Pensé que era el último coche cuando vi a Vettel adelantarme y, para ser sincero, ni siquiera vi a Nikita".

"De cualquier manera, había spray y repasándolo ahora en video, habría estado en un punto ciego para mí de todos modos".

"Pero no sabía que él estaba ahí. Así que en realidad hasta bastante después del incidente no vi el video en televisión, ya que estuve en el centro médico durante bastante tiempo como protocolo tras un accidente, simple papeleo".

"Al principio pensé que simplemente se me giró la rueda y por eso me salí. Así que no me di cuenta de ningún toque con Nikita hasta bastante tiempo después".

Mazepin reconoció tras la carrera que Latifi no se había dado cuenta de que estaba a su lado, ya que seguramente pensaba que lo habían adelantado todos.

"Tuvo un problema para girar en la curva 13", explicó el ruso. "Se salió, perdió tres posiciones y volvió".

"Yo era el coche que estaba a su lado cuando volvió, y simplemente no hubo suficiente espacio para mí. No creo que él se diera cuenta de que yo estaba ahí, porque creo que pensó que todos los coches le habían pasado".

"Pero yo estaba ahí y no pude avanzar más. Fue muy afortunado poder terminar la carrera".

El abandono a las primeras de cambio de Latifi en Imola se produjo después de un fin de semana esperanzador en el que había mostrado un prometedor paso adelante en cuanto a rendimiento.

"Fue muy frustrante. Desafortunado", lamentó. "Iba a tener algunas oportunidades. Obviamente eran condiciones muy, muy difíciles y estoy realmente frustrado conmigo mismo porque ni siquiera pude participar en la carrera y ver lo que podría haber sido posible. Pero sí, a veces las carreras son así".

