Lowe: Williams debería haber vendido antes su equipo de F1

Lowe dejó Mercedes a finales de 2016 para unirse a Williams como director técnico, además de convertirse en accionista de la escudería en la que ya había trabajado entre 1987 y 1993, ganando el título en 1992 con Nigel Mansell.

Sin embargo, el regreso de Lowe a Williams resultó mucho menos exitoso, ya que el equipo se hundió en el último lugar del Campeonato de constructores en 2018. Los retrasos en la construcción y el diseño del coche de 2019 le llevaron a tomarse un tiempo de licencia antes de producirse su salida definitiva tres meses después.

El equipo de Grove ha terminado último en el Campeonato de constructores en las tres últimas temporadas. El año pasado se produjo un cambio de propietarios después de que la familia Williams vendiera sus acciones a Dorilton Capital y abandonara el equipo.

En el podcast Beyond the Grid, Lowe dijo que se alegró cuando escuchó que el equipo había sido vendido y que la familia Williams se iría.

"Es lo que necesitaban hacer desde hacía mucho tiempo y, para ser honestos, deberían haberlo hecho antes, por todo tipo de razones que no tenían que ver con nadie en particular", dijo Lowe.

"El equipo había entrado en una espiral muy negativa desde el punto de vista financiero. Cuando yo estuve allí, vi cómo se iba hundiendo en esa espiral cada vez más, y la verdad es que era bastante angustioso".

"No había otro final que no fuera una venta. Así que lo mejor era cortarlo y seguir adelante antes de que todo se acabara".

"Estoy muy contento de que el equipo haya sido vendido por un precio razonable para que Claire (Williams) y sus hermanos se vayan con algo de las grandes cosas que la familia logró a lo largo de los años, y el nombre se mantenga".

"Tienen nuevos inversores que traerán el dinero necesario para sacarlo adelante e invertir esa espiral en otra dirección, que será un proceso largo. La gente con paciencia los llevará hasta allí".

Lowe dijo durante el podcast que su segunda etapa en Williams fue "un período en el que realmente no me gusta pensar" y que "no disfrutó" de ese tiempo en Grove, calificándolo como "un trabajo realmente duro sin ninguna recompensa".

El británico considera que algunos problemas de la escudería vienen de muy lejos, más allá de su llegada, pues cree que la unidad de potencia Mercedes que montó desde el cambio de reglamento en 2014 enmascaró muchos de ellos.

"Williams se benefició desde 2014 de tener por lejos el mejor motor, así que eso dio algunas, digamos, falsas impresiones de rendimiento", apuntó Lowe.

"Estaban viviendo de otras ventajas heredadas que desaparecen gradualmente. Cuando la organización empieza a perder el rumbo porque no ha recibido la inversión adecuada o no ha tomado las decisiones correctas, no hace de golpe coches malos. El desenrollado es igual de lento que el enrollado".

"Deseo a Williams todo lo mejor con sus nuevos propietarios. Es estupendo que tengan propietarios con financiación, porque al final, se necesita financiación para todo esto".

