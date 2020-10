Pérez: está cerca la decisión sobre mi futuro

El futuro de Sergio Pérez sigue sin definirse, pero con los más recientes movimientos en la parrilla como el anuncio de Haas de que sus dos pilotos, Romain Grsojean y Kevin Magnussen, el piloto mexicano espera estar cerca de anunciar cuál será su siguiente paso en la máxima categoría.

Con seis carreras restantes en el campeonato, el aún integrante de Racing Point tiene en claro que el tiempo se acaba.

“La temporada está llegando a su fin, por lo que se está acercando (la decisión), y creo que pronto debería estar en condiciones de decir algo”, expresó el mexicano en la conferencia de prensa del jueves.

Pérez dejará Racing Point luego de que el equipo decidió no mantener su acuerdo firmado por tres años para tomar a Sebastian Vettel, quien dejará a Ferrari a finales de 2020.

“Como he dicho antes, no he firmado nada, así que creo que por el momento, no hay mucho que tenga que informarles o decir”.

“Hasta ahora no creo que tenga mucho sentido adelantar nada porque quiero mantener mis negociaciones en privado. Creo que debemos ser respetuosos con todos los equipos con los que estamos hablando. Así que no tiene sentido discutir nada por el momento”.

Sergio Pérez, Racing Point Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pero a pesar de no mencionar una escudería, él adelantó que sus opciones son reducidas dado que su interés es encontrar un equipo que le permita ser competitivo en la Fórmula 1 y no solo estar en la parrilla por prolongar su estancia en el Gran Circo.

“No hay muchos equipos afuera, en realidad muy pocos. Hay muy pocos equipos allá afuera que tienen un buen proyecto”.

Recientemente Motorsport.com reveló que Williams estableció contacto con Pérez para analizar una posible integración al equipo británico, una situación que por ahora no tiene preocupado a George Russell. El protegido de Mercedes dijo el jueves que no tiene preocupación por su lugar en la parrilla para el próximo año.

Con información de Luke Smith

