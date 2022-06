Piastri, listo para debutar con Alpine en la FP1 del GP de Francia

Cargar reproductor de audio

Todos los equipos están obligados a dar dos sesiones de primeras prácticas oficiales a pilotos novatos en 2022, debiendo ceder una cada uno los pilotos titulares.

Las dos participaciones previstas de Piastri se consideran una parte clave de su proceso de aprendizaje como reserva de Alpine, junto con las extensas pruebas privadas en una variedad de pistas con el A521 del año pasado, llevadas a cabo más recientemente en Qatar y Silverstone.

El jefe del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, se limitó a confirmar que el debut de Piastri en la FP1 se producirá "pronto" y que no será en el GP de Gran Bretaña, donde el equipo está introduciendo otro paquete de actualizaciones.

"Podemos decir que no será en Silverstone", dijo Szafnauer cuando se le preguntó por Piastri. "Pero no está lejos. La respuesta es que tenemos previsto ponerlo en el coche. No está tan lejos, pero aún no lo hemos anunciado".

Dado que Austria es una carrera sprint y, por tanto, los pilotos se dirigen directamente a la clasificación por la tarde, un debut para Piastri en el circuito de casa de Alpine es una opción lógica.

El australiano participó en un evento de la Fórmula Renault Eurocup en Paul Ricard en 2019, pero no corrió allí en ninguna de sus temporadas en las que ganó los títulos de F3 y F2.

Oscar Piastri, piloto de reserva de Alpine en F1 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Se espera que Piastri sea piloto de Williams en 2023 mientras sigue ligado a Alpine, aunque Szafnauer siguió restando importancia a cualquier especulación sobre su futuro.

"Oscar es un joven y brillante talento que viene, como todos sabemos", señaló el Szafnauer en Canadá.

"Y ha estado probando el coche del año pasado. En algo más que en Silverstone. Ha hecho algunos otros tests y hará algunos más en el futuro. Y lo está haciendo muy bien".

"Tenemos contrato con Oscar y tenemos algunas opciones sobre él. Así que no hay necesidad de apresurarse, así que nos tomaremos nuestro tiempo y en el momento adecuado echaremos un vistazo y tomaremos ese tipo de decisiones".

En las nueve primeras carreras sólo dos equipos han sustituido a pilotos novatos en una sesión de FP1, con Juri Vips sustituyendo a Sergio Pérez en Red Bull Racing en Barcelona, y Nyck de Vries sustituyendo a Alex Albon en Williams en el mismo escenario.

Además, Alfa Romeo cumplió oficialmente con una de sus obligaciones de novato cuando Guanyu Zhou participó en su primer fin de semana de carreras en Bahréin.

Incluyendo a Piastri, son 17 las sustituciones de pilotos que aún deben realizarse en el resto de la temporada.