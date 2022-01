Cómo hizo Gasly para tener "su mejor temporada" en F1

Gasly fue uno de los más destacados en la temporada 2021 de F1, consiguiendo un podio en Bakú junto con varios finales entre los seis primeros. Esto impulsó al francés hasta la novena posición en el campeonato de pilotos con 110 puntos, a sólo cinco unidades de Daniel Ricciardo, de McLaren, y muy por delante de su novato compañero de equipo, Yuki Tsunoda (32).

Gasly ha florecido constantemente con el equipo de Faenza después de ser degradado por Red Bull a mitad de 2019, culminando su campaña más fuerte hasta la fecha el año pasado.

Aunque 2021 no tuvo el esplendor de su primera victoria en Monza en 2020, el piloto de 25 años fue una presencia más habitual al frente de la parte media de la parrilla, tanto en clasificaciones como en carreras.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, Gasly cree que ha rendido a su mejor nivel hasta ahora en la F1, lo que le ha permitido mostrar su verdadero potencial.

"Este año (por 2021) ha sido obviamente muy bueno, y creo que he estado en condiciones de mostrar realmente mi potencial, y en más de una ocasión también", dijo Gasly. "Si estás en la parte de atrás de la parte media pero digamos que tienes dos resultados increíbles y consigues un P9 y un P8 como dos veces en un año; incluso esto es increíble, y nadie se fijará en ti".

"Y este año estuve en una posición en la que el coche era capaz de superar en ocasiones a los Ferrari y a los McLaren. Sabemos que Ferrari tiene el doble o el triple de presupuesto que nosotros, sabemos que tienen un paquete más competitivo y similar al de McLaren, pero aun así fui capaz de batirles en algunas ocasiones".

"Para mí eso era lo principal, estar en posición de mostrar mis habilidades, mi velocidad. Obviamente, hay muchas áreas en las que siempre hay que trabajar, pero es estupendo decir que he conseguido lo mejor que he conseguido hasta ahora en mi carrera en la F1."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Gasly dice que su ambición personal para 2021 era mejorar su consistencia a lo largo de los fines de semana de carrera, admitiendo que a menudo solía exigir por demás el coche en el pasado para compensar sus déficits.

"Quería trabajar en mi consistencia, porque cuando el coche es genial, está bien rendir, pero a veces el coche no es tan bueno y todavía quieres maximizar el coche que tienes", explicó. "Y creo que en algunas ocasiones en el pasado me esforcé demasiado o me excedí".

"Creo que he dado un buen paso en ese sentido y me he vuelto más consistente, que es el principal objetivo personal".

Gasly nunca llegó a rendir durante su media temporada en la olla a presión del equipo A de Red Bull, que se estaba construyendo alrededor de Max Verstappen cada vez más. Tras haber sido él mismo un líder de equipo de facto en AlphaTauri junto al debutante Tsunoda, Gasly tiene experiencia de primera mano en ser el punto central de un equipo.

Aunque el francés nunca ocultó su deseo de volver a Red Bull Racing algún día, es muy consciente de lo valioso que es ser el piloto principal de un equipo y ha señalado el enfoque de AlphaTauri en él como un factor importante en su rendimiento de 2021.

"Con la situación de Max en Red Bull todo el equipo está en torno a él y por eso están en posición de ganar el campeonato", ha señalado. "Lewis (Hamilton) tiene a todo el equipo de Mercedes detrás de él y por eso está en posición de ganar el campeonato. Si no estuviera en esa posición, no lograría esta actuación en solitario".

"Yo estuve en una posición similar en AlphaTauri con Yuki como novato. Tenía a todo el equipo centrado en mí e intentando aportar el máximo de puntos al equipo. Por eso conseguimos a veces superar los resultados en comparación con el paquete que teníamos, porque los chicos se esforzaron tanto y prestaron tanta atención a mi lado que pudimos superar los resultados en algunas ocasiones."

"Sea cual sea el equipo en el que estés, ese es el estatus que debes tener si quieres rendir a tu mejor nivel".

Pero incluso con el límite presupuestario de la F1 y su nuevo y espectacular paquete de reglas para 2022 que busca equilibrar la parrilla, Gasly admite que "necesita ser realista" sobre su sueño de convertirse en campeón del mundo.

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool



"Creo que en este momento es demasiado pronto para decirlo", respondió cuando se le preguntó si podrá sus ambiciones profesionales en el equipo italiano, que terminó sexto en el campeonato de constructores del año pasado. "Es posible conseguir grandes cosas, pero creo que también hay que ser realista".

"Quiero ser campeón del mundo de Fórmula 1. Es extremadamente difícil cuando luchas contra equipos como Mercedes con los recursos, el conocimiento que han construido en los últimos años".

"La experiencia de luchar al frente, puedes ver a veces que luchar al frente es más presión, no puedes permitirte cometer ciertos errores, necesitas estar encima de todo. Estos equipos tienen la experiencia y el conocimiento de la gestión de esta situación".

"Obviamente, es demasiado pronto para decirlo, pero está claro que mi objetivo es luchar por un campeonato del mundo en mi carrera".