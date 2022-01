Ricciardo y la nostalgia de los primeros problemas de la F1 2021

Ricciardo tuvo una difícil primera mitad de la temporada 2021 después de fichar por McLaren, cuando Lando Norris sumó más del doble de puntos que él pese a la mayor experiencia del australiano en Fórmula 1.

El propio Ricciardo calificó su primera mitad de año como "casi ridícula", pero luego se recuperó con una gran victoria en el Gran Premio de Italia en Monza, la primera de McLaren desde 2012.

Uno de los desafíos a los que se enfrentó Daniel Ricciardo fue no poder ver a su familia y amigos en Australia debido a las estrictas restricciones de viaje del país debido a la pandemia de COVID-19.

Ricciardo reveló antes de la última carrera de la temporada que volvería a Australia durante el invierno, incluso aunque tuviera que ponerse en cuarentena y "estar mirando el techo de una habitación de hotel durante dos semanas", porque no había podido ver a sus padres desde junio de 2020.

Reflexionando sobre su temporada en una entrevista de fin de año en la que se encontraba Motorsport.com, Ricciardo explicó cómo no poder ver a familiares o amigos de Australia hizo que "probablemente fuera la primera vez" que echaba de menos su hogar.

"La palabra 'nostalgia' suena dramático, pero sin duda eché de menos a la familia y esas cosas", dijo Ricciardo.

"Normalmente hemos tenido la opción bastante afortunada de, si quisiera que mamá y papá estuvieran aquí, les diría, 'chicos, voy a compraros un billete de avión, os subís y venís".

"Pero no poder hacer eso también fue frustrante, porque es algo que está fuera de nuestro control".

Cuando se le preguntó si pensaba que el elemento humano que sufren los pilotos de F1 a veces se pasaba por alto, Ricciardo dijo: "Sí, se pasa. Creo que con cualquiera que esté en el centro de atención o alguien que salga por la televisión, a veces desde afuera no se les ve como personas reales".

"Es en plan que si eres actor, piensan 'oh, ese es Brad Pitt, es un super hombre. Podría hacer cualquier cosa'. Como si no se pusiera triste o tuviera emociones".

"Pero como vosotros también sabéis, porque venís a las carreras, viajáis tanto que echáis de menos a vuestros queridos. Así que tener eso multiplicado por diez es complicado".

"No diría que me afecta a la hora de pilotar. Pero especialmente cuando algo no sale bien, entonces tiene influye, porque todo lo que quieres es algo de ese apoyo y amor familiar".

"Y también cuando no va bien te puedes sentir muy solo".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hay elementos que creo que habrían ayudado. Si ellos estuvieran aquí, me habrían ayudado a salir más rápido de una situación de mal humor o de un momento de bajón".

Ricciardo se mostró reacio a atribuir su difícil comienzo de temporada a que echaba de menos a su familia, pero dijo que "hizo que la situación fuera un poco más complicada" mientras buscaba estar en el mejor estado mental posible.

"Con cualquier cosa, para tener un buen rendimiento, también debes estar en un buen estado de ánimo", explicó el de McLaren.

"Por lo tanto, si tu vida exterior debe ir bien, tus relaciones, todo se refleja en tu entrenamiento, tu energía, tu estado de ánimo".

"Estoy acostumbrado a no tener a la familia cerca, pero no durante tanto tiempo. Y extrañar cosas e incluso a mis amigos en casa, no tenerlos ni para desconectar, para escaparme un fin de semana o ir a donde sea, alejarme y no pensar en la F1... Tampoco tuve esa vía de escape".

"Eso hizo que la rutina de la primera mitad del año fuera más exigente. Así que sí, creo que fue más difícil para mí estar lleno de energía y positivismo y todo ese tipo de cosas".

"Encontré una manera de salir adelante, pero tuve que trabajar mucho más duro para lograrlo. Y creo que eso fue agotador en sí mismo".