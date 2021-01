Gasly da positivo por coronavirus

El piloto de AlphaTauri se suma a la lista de pilotos de Fórmula 1 que han contraído coronavirus desde el inicio de la pandemia el año pasado.

El mismo Gasly dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales este domingo.

"Hola a todos, espero que estén bien y seguros. Quería contarles que he dado positivo por COVID-19. Se lo he comunicado a todos con quienes he estado en contacto estos últimos días", dijo el francés.

"Actualmente me encuentro aislado y siguiendo el protocolo indicado por las autoridades sanitarias locales. Me siento bien y continuaré siguiendo mi plan de entrenamiento desde casa mientras permanezco en aislamiento", agregó.

Gasly es el sexto piloto en actividad de Fórmula 1 que se contagia de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.

El primer caso fue el de Sergio Pérez, quien debió ausentarse en las dos carreras de Silverstone de la pasada temporada. Luego fue el turno de Lance Stroll, quien no compitió en el GP de Eifel, mientras que Lewis Hamilton no corrió en el GP de Sakhir en diciembre tras haber contraído el virus.

Una vez terminada la temporada también contrajeron el virus Lando Norris y Charles Leclerc.

Gasly viene de tener una destacada actuación en el campeonato 2020 de Fórmula 1, donde logró una sorprendente victoria en el GP de Italia en su camino a terminar décimo en certamen de pilotos.

En declaraciones a Motorsport.com justo antes del final de la temporada, Gasly dijo que debía seguir cuidándose para no contraer COVID-19, pero que estaba ansioso por pasar más tiempo con la gente que había echado de menos durante el año.

"Sigo queriendo tener cuidado con la gente que me rodea, pero aun así voy a tomarme más libertad para ver a mi familia en Navidad, pasar más tiempo con ellos", dijo Gasly.

"Lo mismo ocurre con mis amigos. Volví a Francia después de dos meses el fin de semana, y ellos estaban allí y les dije, lo siento, me gustaría poder verlos, pero no quiero correr el riesgo porque nunca se sabe".

"Es un poco frustrante no poder hacerlo. Te sientes como si estuvieras un poco en una jaula, donde no tienes la libertad de hacer y ver realmente a la gente que quieres".

"Está claro que durante el fuera de temporada y el poco tiempo que tenemos, intentaré tener una mejor vida social, espero".