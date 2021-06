Red Bull advertido por la FIA por su festejo en Estiria

Verstappen dominó este domingo en el Red Bull Ring, liderando cómodamente desde la pole position y consiguiendo una victoria que amplía su ventaja al frente de la clasificación general de la Fórmula 1 2021.

Sin embargo, el holandés celebró su victoria al cruzar la línea de meta en el circuito, frenó frente al muro de boxes de Red Bull y luego quemó ruedas derrapando, dejando huellas de neumáticos en el circuito mientras se alejaba a toda velocidad.

Pero, aunque los pilotos pueden celebrar después de las carreras –y algunos incluso han hecho donuts en el pasado–, el lugar en el que Verstappen hizo la maniobra sorprendió al director de carrera de la F1, Michael Masi.

Al estar tan cerca de la línea de la bandera a cuadros, Verstappen se puso muy cerca de los coches que llegaban a esa parte de la pista a gran velocidad y eso podría haber provocado un accidente si algo salía mal.

Hablando después de la carrera, Masi dejó claro que estuvo muy descontento con lo que hizo Verstappen y advirtió a Red Bull que algo así no debe volver a suceder.

Cuando se le preguntó por si el asunto fue revisado por Dirección de Carrera, Masi dijo: "Sí lo hice, tan pronto como sucedió. No fue una situación ideal, por lo que hablé con el equipo inmediatamente y les dije en consecuencia, que es algo que no se toleraría en el futuro".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, is cheered over the line by his team on the pit wall

