Por qué Red Bull no pudo luchar por el título en la F1 2020

Red Bull se lanzó a la temporada de Fórmula 1 2020 con la confianza de que iba a luchar por el campeonato mundial.

Un conjunto estable de reglas significaba que no habría sorpresas como en 2019, cuando el nuevo reglamento en torno al alerón delantero obstaculizaron sus perspectivas con el RB15. Había consistencia en el fabricante de motores, con Honda esperando construir sobre el impulso que había dado a la asociación tres victorias en la temporada anterior. Y en Max Verstappen, el equipo tenía una superestrella madura que estaba lista para asumir el reto de convertirse en una espina clavada en el costado de Lewis Hamilton.

Para ayudar a asegurarse de comenzar a toda marcha con su nuevo RB16, Red Bull también cambió la filosofía sobre cómo enfocar la preparación de la temporada. En lugar de esperar hasta el último minuto para presentar su coche, maximizando así la cantidad de tiempo de desarrollo posible, optó por terminar las cosas mucho antes. Se esperaba que esto fuera beneficioso para asegurar que el equipo entendiera completamente el coche, y que no se pusiera al día en las primeras carreras mientras se enfrentaba a sorpresas de último minuto. Antes de dirigirse a las pruebas de pretemporada, el jefe del equipo de Red Bull, Christian Horner, no tenía dudas de su preparación para la campaña que se avecinaba. "Nos sentimos mejor preparados que en los últimos cinco años", declaró.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Pero no pasó mucho tiempo para que sonaran las primeras alarmas cuando el RB16 salió a la pista en las pruebas de pretemporada en Barcelona. Si bien el monoplaza no se veía lento -de hecho, Ferrari estaba más públicamente en un gran problema con una SF1000 de poca potencia y demasiada resistencia al aire- una serie de vueltas de Verstappen y su compañero de equipo, Alexander Albon, sugirieron que no todo estaba bien con el auto. Verstappen no dio importancia a los trompos, ya que sugirió que era simplemente una cuestión de tratar de encontrar los límites del coche.

"Con unas cuantas vueltas, supe dónde estaba el límite", dijo.

A la pregunta de si los fans deberían preocuparse por la naturaleza de lo que parecía ser un RB16 asustadizo, Verstappen respondió: "No conducen el coche, así que no lo saben. No estoy preocupado en absoluto. Eso no significa que no tengamos que seguir empujando y mejorando".

Pero cuando la temporada finalmente empezó en julio tras el retraso por la pandemia del coronavirus, estaba claro que había algo más en los tambaleos de la pretemporada que simplemente averiguar dónde estaban los límites. Aunque Albon estuvo cerca de ganar el primer GP de Austria después de un coche de seguridad de última hora, y Verstappen tuvo una sólida carrera para ser segundo en Hungría, las campanas de alarma estaban sonando en Milton Keynes.

Primero, estaba el déficit general de rendimiento contra Mercedes, ya que las dos Flechas Negras se mostraban en un nivel superior. Y había una creciente preocupación en Red Bull por las características de su coche después de que ambos pilotos sufrieran diferentes despistes en las primeras carreras, lo que demostraba que lo que se había visto en las pruebas de invierno era representativo. El equilibrio del RB16 no era ideal, y Albon en particular estaba luchando con la muy impredecible parte trasera. Incluso para Verstappen, que era más capaz de apretar el coche mientras se movía en el límite, no fue fácil encontrar una configuración que fuera a la vez rápida y cómoda. "Creo que tenemos algo que se está comportando mal aerodinámicamente", dijo Horner después del GP de Hungría. "Es obviamente una cuestión de entender eso y abordar eso."

Inicialmente el equipo intentó todo para controlar los problemas. Eso iba desde dividir las actualizaciones y los conceptos de desarrollo entre sus dos coches para averiguar qué ruta era la mejor, o incluso romper un comodín de toque de queda en Hungría para hacer una dramática revisión de la configuración de la noche a la mañana. Lenta y seguramente, esos desequilibrios fueron eliminados. Claro, el coche nunca tuvo el equilibrio del Mercedes, bastante neutral (quizás un poco subvirante), pero la sensación dentro del habitáculo era mucho mejor.

La victoria de Verstappen en el Gran Premio del 70° Aniversario en Silverstone fue la prueba de que el coche no era tan malo. Sentía que los problemas de aerodinámica se amplificaban más por los de fuera del equipo que desde adentro. Como bien dijo, no era una crisis si Red Bull había producido el segundo coche más rápido. "Creo que eso se ha hecho más grande en los medios", dijo a Motorsport.com. "Tenemos el segundo coche más rápido. Creo que hay muchos peores coches para conducir ahí fuera".

"Tuvimos unos cuantos trompos en la pretemporada y eso. Pero todo el tiempo, cuando conduces al límite, un coche no es fácil de conducir. Tal vez el nuestro es un poco más difícil comparado con el Mercedes, pero probablemente más bonito que el Williams. Así que creo que es un poco exagerado lo que la gente dijo en los medios de comunicación, nunca me sentí así. Definitivamente mejoró a lo largo del año, especialmente desde, digamos, los dos primeros fines de semana de carreras hasta la mitad de la temporada".

Masashi Yamamoto, jefe de Honda para la Fórmula 1. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Pero las anomalías aerodinámicas no fueron el único problema al que se enfrentó Red Bull en 2020. El proveedor de motores Honda también se había sentido confiado sobre el progreso durante el invierno, e introdujo una planta de potencia actualizada para el comienzo de la temporada, sólo para descubrir que, en relación a Mercedes, en realidad había dado un paso atrás. Mercedes había desatado una bestia en la parte trasera del W11, ya que el empuje para mejorar su juego tras el paso adelante de Ferrari en 2019 había producido un impresionante aumento de los caballos de fuerza.

Mientras que Red Bull fue capaz de trabajar en la superación de sus problemas aerodinámicos a lo largo de 2020, el déficit de potencia de Mercedes estaba siempre presente. El mayor problema era quedarse sin la energía de la batería durante el transcurso de una vuelta. Esto dolía, especialmente en las carreras, ya que los paquetes de energía no podían reponerse lo suficientemente rápido.

"También nos faltaba velocidad máxima, especialmente en la carrera", agregó Verstappen. "El recorte es un poco más que el de Mercedes. Creo que nuestro coche, como el que tuve, por ejemplo, en Bahréin, no estaba nada mal. Pero en una pista donde hay tantas rectas es un poco doloroso a veces".

El anuncio de Honda a mitad de temporada de que dejaba la F1 podría haber borrado cualquier esperanza de que Red Bull se pusiera a la cabeza, pero el lado positivo de esa decisión es que el fabricante japonés ha elegido adelantar lo que originalmente estaba destinado a ser su motor de 2022 a la próxima temporada. Los indicadores iniciales del banco de potencia son de un paso adelante en el rendimiento, lo que podría ayudar a salvar parte de la brecha que queda con Mercedes.

A finales de la campaña de 2020, Red Bull parecía haber reducido la distancia con Mercedes, ya que Verstappen amenazaba regularmente con el primer puesto, y finalmente se las arregló en Abu Dhabi para conseguir el doblete de pole y victoria más clínico de su carrera en la F1.

Pero, ¿fue ese rendimiento en Abu Dhabi una oportunidad, causada por una combinación de Mercedes que bajó el rendimiento de sus motores en medio de las preocupaciones sobre la fiabilidad del MGU-K y no logró entender al máximo los neumáticos blandos? ¿O fue una señal genuina de que Red Bull finalmente había desbloqueado la magia de su RB16? Horner sintió que era lo último.

"En realidad nuestro ritmo en Bahréin (para el GP de Sakhir) fue muy fuerte. Fue una pena que perdiéramos a Max en la cuarta curva. Perdió la pole por cinco milésimas de segundo, y dejó Bahréin sintiéndose algo frustrado. Hemos estado mejorando el coche y creo que en el último tercio del año hemos hecho un verdadero progreso. Tuvimos mala suerte en Imola, Turquía no fue a nuestro favor. El primer Bahréin fue decente. El segundo Bahréin, tuvimos mala suerte. Y vencer a Mercedes (en Abu Dhabi) en una pelea directa y ser el primer equipo en vencer a Mercedes en ese circuito, desde que ganamos nosotros mismos en 2013, es un gran logro. Le da al equipo una gran cantidad de energía, ya que nos dirigimos a lo que será un invierno corto".

Pero la pregunta sigue siendo: ¿cuánto del progreso de Red Bull en la segunda mitad de la campaña fue genuino? Mientras que los tiempos de vuelta mostraron que la brecha se había reducido a Mercedes, eso podría ser un falso indicador de dónde están las cosas. Mercedes admitió abiertamente que detuvo el desarrollo de su W11 bastante pronto para lanzar recursos hacia el desafío de 2021, con ajustes aerodinámicos todavía permitidos la próxima temporada a pesar de un congelamiento del chasis.

Al preguntársele si existía el peligro de que Red Bull se dejara llevar por el fuerte rendimiento de Abu Dhabi, teniendo en cuenta que Mercedes no había mejorado su coche en las últimas carreras, Horner dijo: "Lo único que diría es que obviamente hay cantidades significativas de piensas de un año a otro, ya sea en la caja de cambios, el chasis o los elementos de la suspensión. Así que una gran parte del coche es fija y es principalmente la aerodinámica la que puede ser alterada para el próximo año. Nuestra filosofía ha sido que todo lo que aprendas este año, lo llevarás al año siguiente de todas formas".

Max Verstappen, Red Bull Racing, y Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Mercedes es un equipo muy fuerte, tienen una gran fuerza. Hemos visto que han estado trayendo algunos componentes al coche, así que esperamos que sean muy fuertes el año que viene. Pero creo que si podemos construir sobre esto (el resultado de Abu Dhabi) y este impulso, esperamos que podamos darles un momento más difícil".

Cualquiera que sea la realidad de esa brecha entre Red Bull y Mercedes de cara a 2021, una garantía que el equipo lleva al invierno europeo es que el manejo del RB16 mejoró mucho al final de la temporada. La forma en que Verstappen controló las cosas sin esfuerzo en Abu Dhabi, con Albon sintiendo finalmente un cierto grado de confianza, mostró que las dificultades que perseguían al coche a principios de año habían sido erradicadas.

"Sí, hemos mejorado el coche significativamente", afirmó Horner. "Hemos comprendido cuáles son esos problemas, y esperamos que puedan ser abordados más adelante a medida que avanzamos en el próximo año. Necesitamos un coche que funcione en una gran variedad de circuitos, algo que Mercedes ha sido muy bueno en producir".

Hay otro factor que debe tenerse en cuenta antes de 2021, y no está claro qué equipos podrían ser ayudados u obstaculizados por ello. Los reglamentos técnicos han sido modificados para tratar de reducir la carga aerodinámica, ante la preocupación por los fallos de los neumáticos o la necesidad de exigir mayores presiones, lo cual no es popular. La clave de estos cambios son las estructuras simplificadas del suelo alrededor de las ruedas traseras, eliminando muchas de las complejas ranuras y agujeros que se han convertido en un punto central del desarrollo de los equipos.

Hubo algunos temores iniciales de que la pérdida de la capacidad de desarrollar esta área de suelo perjudicaría en mayor medida el concepto de rake alto de Red Bull, pero ahora hay un punto de vista creciente de que podría obstaculizar más a Mercedes, porque su mayor distancia entre ejes significa que su uso del suelo para producir carga aerodinámica es particularmente crítico.

Después de un año en el que se ha enfrentado a batallas para entender sus anomalías aerodinámicas iniciales, la continuidad del coche actual, unido a los ajustes del suelo, podría ser el cóctel que Red Bull necesita para un comienzo fulgurante en 2021.

Pero se sintió de esa manera también antes de la pasada temporada, ¿así que la historia se va a repetir?