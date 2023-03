La F1 2023 no será un "paseo en el parque" para Red Bull, dice Button

Cargar reproductor de audio

El campeón del mundo de F1 de 2009 y comentarista de Sky TV dice que Sakhir fue sólo un lugar de muestra, y que el balance de poder puede cambiar en otros circuitos a medida que se desarrolla la temporada.

Button, quien el jueves anunció que disputará tres carreras de NASCAR Cup este año, afirma que el gran premio inaugural de la temporada en Bahréin fue "fantástico".

Señaló que una batalla "bastante especial" entre sus antiguos compañeros de equipo y campeones mundiales, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, fue lo más destacado.

"Pareció una carrera relativamente fácil, especialmente para Max", dijo Button. "Pero tengo que decir que, olvidando quién ganó la carrera, fue una gran carrera. Fue demasiado fácil para Max, sí, lo fue. Pero la carrera en sí fue genial".

"Me encantó la acción, hubo mucha acción. Ver a dos campeones del mundo compitiendo, Lewis y Fernando, fue muy especial".

Button subrayó que la naturaleza inusual de Bahréin puede resultar engañosa a la hora de evaluar el orden jerárquico de la F1 para la campaña de 2023.

"Sé que muchos pilotos han dicho, bueno, va a ser un campeonato fácil para Red Bull y Max", dijo. "Pero, ¿cómo se puede decir eso? Sólo hemos probado en una pista, sólo hemos corrido en una pista".

"Y todos sabemos que Bahréin es muy singular por la forma en que funcionan allí los coches. Es un circuito de frenada fuerte, de tracción, no se trata tanto de alta velocidad".

"Así que no podemos decir eso. Creo que lo entenderemos un poco mejor después de Arabia Saudita, que es un circuito más rápido. Y también cuando lleguen las carreras europeas".

"Así que no, no es un paseo en el parque para Red Bull y Max. Es un gran comienzo de temporada, muy diferente al del año pasado. Pero sigo pensando que vamos a tener algunas luchas muy, muy reñidas".

"Y no creo que vaya a ser una victoria sencilla para Red Bull y Max. Pero me encantó la primera carrera. Me pareció llena de acción y eso es lo que busco".

"Busco grandes carreras y grandes luchas. Y dos grandes como Lewis y Fernando enfrentándose fue muy especial".

Jenson Button, en el paddock Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Preguntado por lo que la F1 podría aprender de NASCAR, Button sugirió que los puntos por etapas podrían ser una opción interesante, al tiempo que elogió la voluntad de cambio de la F1, como demuestran las carreras sprint.

"Creo que lo bueno de la F1 es que están muy abiertos a los cambios y a hacer cosquillas aquí", dijo. "Tenemos las carreras sprint, que creo que funcionan muy bien. No todo el mundo va a estar contento cuando cambias un deporte que ha sido el mismo durante tanto tiempo. Pero a mí me gusta ese cambio".

"En NASCAR tienen puntos por etapas a lo largo de la carrera. Eso podría hacerlo interesante, porque depende de cuándo entres en boxes a por neumáticos".

"Si consigues puntos en ciertos momentos de la carrera, si es en la vuelta 20, en la vuelta 40 y al final de la carrera, puede que cambien las estrategias, ¿quién sabe? No sé si funcionaría".

"Creo que la F1 está en un gran momento. Me gustan las carreras. El sueño de la F1 es que los coches sean más ligeros, ese es siempre el sueño, porque creo que a los pilotos nos gustan los coches ligeros".

"Pero estoy contento con dónde está la F1, siempre que estemos dispuestos a hacer cosquillas aquí y allá si lo creemos necesario, y a probar y no tener miedo".

