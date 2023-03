Jenson Button debutará en Austin dentro de NASCAR Cup

Cargar reproductor de audio

Button, de 43 años, pilotará el Ford Mustang nº 15 de Rick Ware Racing con el apoyo de Stewart-Haas Racing. Mobil 1 será el patrocinador principal del coche.

El Campeón del Mundo de F1 de 2007, Kimi Raikkonen, también correrá en COTA, pilotando un tercer coche de Trackhouse Racing.

Además de en COTA el 26 de marzo, Button también competirá en el circuito urbano de Chicago el 12 de julio y en el Indianapolis Motor Speedway Road Course el 13 de agosto.

COTA será la primera aparición de Button en cualquier división de la NASCAR y llega sólo unos meses antes de las 24 Horas de Le Mans, donde compartirá un coche modificado de la Next Gen Cup junto a Jimmie Johnson y Mike Rockenfeller. Ese coche está siendo preparado por Hendrick Motorsports.

Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang Photo by: True Speed PR

"La primera vez que me subí al coche del Garaje 56, fue como: '¿Qué he hecho? Esto es tan diferente', y eso duró unas cuatro vueltas. Luego fue como, 'Espera, sigue siendo un coche de carreras. Tiene cuatro neumáticos que tocan la carretera. Es un coche de carreras mecánico, lo que es aún mejor para aprender'. He disfrutado mucho con el reto", dijo Button, que ya ha probado el Garage 56 en Sebring (Florida) International Raceway, Daytona (Florida) International Speedway y a principios de esta semana en COTA.

"Un coche de NASCAR Cup tiene mucha menos carga aerodinámica y es mucho más pesado, pero el coche de Garage 56 me ha dado una idea de cómo será y una dirección, lo que es muy útil. Sé que en mi primera carrera no se espera que me clasifique en primera posición ni que luche por la victoria. Respeto mucho a los pilotos que compiten en la Cup Series. Hay mucho talento, ya sea en óvalos o en circuitos de carretera.

"Hace diez años, la gente solía decir que los chicos de la NASCAR no sabían conducir en un circuito, pero creo que han demostrado que sí. Hoy en día, cada vez que un ex piloto de F1 se sube a un stock car, tiene dificultades al principio. Tardan un poco en coger velocidad, así que no espero estar delante enseguida. Por eso, para mí, correr más de una carrera es fundamental para sacar lo mejor de mí mismo y del coche".

Button tiene 306 arranques en Fórmula 1 con 15 victorias, 50 podios y ocho pole positions. Su última salida se produjo en el Gran Premio de Mónaco de 2017, sustituyendo a Fernando Alonso en McLaren mientras intentaba disputar las 500 Millas de Indianápolis.

Después de retirarse de la F1, pasó a ganar el título de Super GT 2018 en la clase GT500.

"La razón por la que pude permanecer en la Fórmula 1 durante tanto tiempo fue porque siempre sentí que estaba aprendiendo", dijo Button. "Siempre había algo nuevo en términos de tecnologías, o podía seguir mejorando mis habilidades de conducción o ingeniería dentro de la Fórmula 1. Cuando llegué a mi 17º año en la F1, sentí que había perdido un poco esa hambre porque ya no era algo nuevo. No había nada nuevo que aprender.

"Alejarme de la F1 me dio la oportunidad de probar otras series que me entusiasmaban. Corrí en Super GT en Japón. Corrí en Le Mans. Corrí en todoterreno porque era otra habilidad que aprender. Te pones en una posición un poco vulnerable porque no es todo lo que sabes hacer y aún tienes que aprender más para ser tan bueno como los mejores. Me encanta el reto de conducir cosas nuevas. Está un poco fuera de mi zona de confort, y lo descubrí con los camiones todoterreno.

"Obviamente, correr con un coche de la Copa es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Es mucho más pesado, con mucha menos potencia y, básicamente, sin carga aerodinámica. Tiene una caja de cambios secuencial en la que hay que pisar a fondo el acelerador, así que hay muchas cosas que aprender en muy poco tiempo. Pero me entusiasma el nuevo reto, y cuando me lanzo a algo, lo hago al cien por cien. No lo hago sólo por diversión. Quiero ser competitivo, y sé que para serlo va a hacer falta un poco de tiempo. Por eso hacer estas tres carreras me viene muy bien esta temporada".

En COTA también se producirá el debut en la NASCAR Cup del consumado piloto de coches deportivos Jordan Taylor, que sustituirá al lesionado Chase Elliott al volante del Chevrolet nº 9 de HMS.