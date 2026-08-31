Jenson Button compara a Fernando Alonso con Michael Schumacher
Jenson Button ha comparado competir contra Fernando Alonso con enfrentarse a Michael Schumacher, al tiempo que ha mostrado su apoyo para que el español continúe en la Fórmula 1
Jenson Button, campeón de Fórmula 1 en 2009, ha comparado competir contra Fernando Alonso con luchar frente a Michael Schumacher.
En su columna "Jenson's Journal" para Aston Martin, previa al Gran Premio de Italia, Button reflexionó sobre la trayectoria de Alonso mientras el *paddock* aguarda para saber si el español se comprometerá a disputar otra temporada en el campeonato.
"El mayor elogio que puedo dedicarle a Fernando es que luchar contra él era muy parecido a luchar contra Michael Schumacher", escribió Button. "En mi experiencia compitiendo contra ellos, la batalla era dura pero limpia; siempre se corría al límite y eso me encantaba. Era parte del desafío.
"Cuando gané mi primer Gran Premio en Hungría, estaba luchando contra ellos, y eso es lo que buscas como piloto. Quieres competir contra los mejores, contra los grandes, para ver cómo te comparas con ellos.
"A lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de competir contra pilotos de la talla de Fernando y Michael, así como contra Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton y Max Verstappen. He tenido mucha suerte de haber corrido contra algunas de las verdaderas leyendas de este deporte".
Button elogió la capacidad de Alonso para adaptarse a cualquier coche y configuración. "Fernando pilota como nadie. Es agresivo, tiene una capacidad de adaptación brillante y así ha sido durante toda su carrera".
Fernando Alonso, Aston Martin
Photo by: Eric Le Galliot
A sus 45 años, ha habido intensas especulaciones sobre el futuro de Alonso en el campeonato. Aunque han circulado rumores sobre una posible retirada o un eventual paso a Alpine, el piloto de Aston Martin aún no ha confirmado qué le depara el futuro más allá de la temporada 2026.
"Obviamente, este año ha sido duro, pero sigue siendo un momento emocionante para estar en Aston Martin Aramco y trabajar con personas como Adrian Newey. A cualquier piloto de F1 le encantaría competir con un coche diseñado por él y vivir de primera mano cómo impulsa a este equipo", añadió Button.
"Sé lo difícil que es decidir sobre tu futuro; él ya ha pasado por esto antes. Dejó el deporte y regresó, así que es evidente que se marchó demasiado pronto. Ahora, se asegurará de estar totalmente convencido de que no quiere seguir en la competición antes de retirarse.
"Fernando todavía tiene mucho que ofrecer en la F1. Me encantaría verle luchando por victorias con Aston Martin. Ahí es donde debería estar, y es el objetivo al que aspira el equipo".
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