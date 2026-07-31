Red Bull quiere retener a Verstappen, pero todo depende de un factor

¿Qué le depara el futuro a Max Verstappen? ¿Seguirá fiel a Red Bull o se cambiará a otra escudería? Estas son las preguntas clave de cara a la temporada de Fórmula 1 de 2027. Sin embargo, por el momento aún no hay respuestas a estas preguntas. Por eso, los medios de comunicación preguntan regularmente a Verstappen y a Red Bull si hay novedades.

El director del equipo, Laurent Mekies, se muestra ahora tan molesto como Verstappen ante las constantes preguntas. En la última carrera de Fórmula 1 antes del parón veraniego, celebrada en Hungría, declaró en una entrevista con Sky: "Creo que, en realidad, ya se ha dicho todo sobre este tema".

"Max está con nosotros cada fin de semana de carrera. Trabaja increíblemente duro. El equipo quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Max también quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Y precisamente en eso estamos trabajando juntos. Eso es lo único que realmente importa", explicó Mekies.

Cómo aborda Red Bull internamente la cuestión del futuro

El director del equipo Red Bull se esfuerza por restar importancia a la cuestión del futuro de Verstappen. Según Mekies, eso solo es "un tema importante fuera del equipo".

"A nivel interno, a menudo bromeamos al respecto: no le preguntamos a Max cada semana si se queda. Le preguntamos cada semana cómo puede ayudarnos a que el coche alcance su rango óptimo de rendimiento. De eso se trata exactamente. Seguimos trabajando en ello".

Todo lo demás vendrá por sí solo, opinó Mekies. "Si el coche es rápido, sabemos que eso es precisamente lo que le interesa a Max".

¿Cómo han afectado a Verstappen los últimos resultados?

Es probable quelos últimos resultados de Red Bull hayan devuelto el optimismo a Verstappen: desde el Gran Premio de Austria en Spielberg, ha conseguido dos segundos puestos y un tercer puesto.

Incluso podrían haber sido cuatro podios, pero en Silverstone, Verstappen se salió de la pista cuando iba tercero tras sufrir un fallo técnico. Ya en Spielberg, un fallo técnico en la clasificación le había costado un mejor resultado. Verstappen no ocultó posteriormente su frustración por estos sucesos. Calificó los incidentes de "inaceptables".

Mientras tanto, el representante de Verstappen, Raymond Vermeulen, aumenta públicamente la presión. En declaraciones recientes a *De Telegraaf*, afirmó que Verstappen "no ha nacido para correr en la zona media de la parrilla". Pero esa fue precisamente la amarga realidad para Verstappen y Red Bull, sobre todo al comienzo de la temporada. Por eso, es probable que mucho dependa de la competitividad que muestre Red Bull tras el parón veraniego.