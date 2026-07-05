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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Los resultados completos del GP de Gran Bretaña 2026: Hamilton mantiene el podio y Colapinto suma puntos

Descubre todos los resultados y las clasificaciones del Gran Premio de Gran Bretaña, novena prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Fabien Gaillard
Editado:
Pierre Gasly, Alpine, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 52

1:27'11.335

   210.713 2 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 52

+0.427

1:27'11.762

 0.427 210.696 2 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 52

+0.772

1:27'12.107

 0.345 210.682 2 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 52

+1.149

1:27'12.484

 0.377 210.667 3 12   McLaren Mercedes
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 52

+1.598

1:27'12.933

 0.449 210.649 3 10   Red Bull Red Bull
6 New Zealand L. Lawson RB 30 52

+2.023

1:27'13.358

 0.425 210.632 2 8   RB Red Bull
7 United Kingdom A. Lindblad RB 41 52

+2.214

1:27'13.549

 0.191 210.624 2 6   RB Red Bull
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 52

+2.413

1:27'13.748

 0.199 210.616 2 4   Audi Audi
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 52

+3.229

1:27'14.564

 0.816 210.583 2 2   Alpine Mercedes
10 France P. Gasly Alpine 10 52

+3.445

1:27'14.780

 0.216 210.574 2 1   Alpine Mercedes
11 Australia O. Piastri McLaren 81 52

+4.014

1:27'15.349

 0.569 210.551 3     McLaren Mercedes
12 Spain C. Sainz Williams 55 52

+4.391

1:27'15.726

 0.377 210.536 2     Williams Mercedes
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 52

+5.245

1:27'16.580

 0.854 210.502 2     Haas Ferrari
14 France E. Ocon Haas F1 31 52

+5.512

1:27'16.847

 0.267 210.491 2     Haas Ferrari
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 52

+7.403

1:27'18.738

 1.891 210.415 2     Cadillac Ferrari
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 52

+8.005

1:27'19.340

 0.602 210.391 3     Mercedes Mercedes
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 52

+8.162

1:27'19.497

 0.157 210.385 2     Cadillac Ferrari
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 51

+1 Vuelta

1:27'16.315

 1 Vuelta 206.462 2     Aston Martin Honda
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 51

+1 Vuelta

1:27'18.085

 1.770 206.393 2     Aston Martin Honda
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 46

+6 Vueltas

1:13'16.703

 5 Vueltas 221.772 2   Retirada Red Bull Red Bull
dnf Thailand A. Albon Williams 23 43

+9 Vueltas

1:13'07.820

 3 Vueltas 207.721 6   Retirada Williams Mercedes
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 36

+16 Vueltas

58'39.432

 7 Vueltas 216.793 2   Retirada Audi Audi
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Fórmula 1 - Gran Premio de Gran Bretaña - Mejores vueltas en carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 37

1'31.777

   H 231.077
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 40

+0.324

1'32.101

 0.324 M 230.264
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 40

+0.491

1'32.268

 0.167 M 229.847
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.532

1'32.309

 0.041 H 229.745
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 36

+0.712

1'32.489

 0.180 M 229.298
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 45

+0.848

1'32.625

 0.136 M 228.961
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 51

+0.957

1'32.734

 0.109 S 228.692
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 43

+1.094

1'32.871

 0.137 H 228.355
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 42

+1.140

1'32.917

 0.046 M 228.242
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 36

+1.656

1'33.433

 0.516 S 226.981
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+1.855

1'33.632

 0.199 H 226.499
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 45

+1.871

1'33.648

 0.016 H 226.460
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.873

1'33.650

 0.002 H 226.455
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 42

+2.090

1'33.867

 0.217 S 225.932
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 44

+2.402

1'34.179

 0.312 H 225.183
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 25

+2.504

1'34.281

 0.102 H 224.940
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 31

+2.678

1'34.455

 0.174 H 224.525
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 43

+3.015

1'34.792

 0.337 H 223.727
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 44

+3.743

1'35.520

 0.728 H 222.022
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 50

+4.050

1'35.827

 0.307 S 221.311
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 31

+4.116

1'35.893

 0.066 H 221.159
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 41

+5.455

1'37.232

 1.339 H 218.113
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Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyK. AntonelliMercedes 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 - - - - - - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 - - - - - - - - - - - - -
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 - - - - - - - - - - - - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - -
6 MonacoC. LeclercFerrari 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 - - - - - - - - - - - - -
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 - - - - - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 - - - - - - - - - - - - -
9 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - - -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 - - - - - - - - - - - - -
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16 - 1 - 6 8 - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 - - - - - - - - - - - - -
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Constructores

Pos. equipo Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40 - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18 - - - - - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26 - - - - - - - - - - - - -
5 FranceAlpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyRacing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3 - - - - - - - - - - - - -
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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