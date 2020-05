Rosberg tuvo miedo de que Schumacher manipulara Mercedes

Rosberg se unió al nuevo equipo oficial Mercedes de F1 para la temporada 2010, después de la marca alemana comprase a Brawn GP, vigente campeón de la categoría.

Parecía que el piloto germano formaría pareja con Nick Heidfeld, pero el sorprendente regreso de Michael Schumacher a la F1 después de tres años retirado cambió los planes.

"El nombre Schumacher no estaba siquiera en el horizonte, nadie habló nunca de ello", dijo el campeón del mundo de 2016 en una entrevista en el canal de YouTube de la F1.

"Y, de repente, Ross Brawn me llama y me dice: "Por cierto, tu compañero no va a ser ni Jenson Button, ni Nick Heidfeld, sino Michael Schumacher".

"Fue como 'Oh, dios', tuve los pensamientos más disparatados, que no tendría opciones, que todo el equipo iría contra mí, que Michael lo manipularía a su antojo...".

"Y también dudaba de si podría competir contra él. 'Es el mejor de todos los tiempos, ¿tendré alguna opción?' Fue el momento más loco".

Rosberg batiría a Schumacher en cada una de sus tres temporadas juntos, además de sumar la primera victoria de Mercedes en más de 50 años en el GP de China 2012.

Pero le llevó tiempo a Rosberg –que antes de unirse a Mercedes solo había sumado dos podios– que su voz se escuchara en el equipo ante la presencia de Schumacher.

"Cuando Michael llegaba, era como Dios en el equipo. Cuando teníamos alguna reunión de estrategia, incluso la mía, solo se negociaba con Michael y no conmigo, aunque yo estuviera ahí sentado".

"Así que fui a hablar con el estratega que organizaba esas reuniones y reflexionamos juntos, y tuvo un gran impacto. Desde entonces, las reuniones de estrategia fueron mucho mejor para mí".

"Me sentí mucho más cómodo y tuve su atención simplemente mostrándole mi invulnerabilidad y expresando is sentimientos".

Rosberg también asegura que Schumacher era un "guerrero psicológico", apuntando que era natural que el ex de Ferrari y Benetton usara pequeñas tácticas para entrar en la mente de sus oponentes.

"Hay muchos ejemplos. El baño de Mónaco, por ejemplo. Cinco minutos antes de las clasificación... solo había un baño en el garaje. Sabía que yo estaba de pie afuera. Yo llamaba a la puerta como un loco, diciendo que quien estuviera dentro saliera porque tenía que hacer pis antes de la clasificación".

"Él estaba allí, simplemente mirando su reloj, relajándose, sabiendo que estaba creando cada vez más estrés en mi cabeza, y luego, a un minuto del inicio, salió tranquilamente y dijo: 'Oh, lo siento, no sabía que estabas ahí'. En ese momento yo ya estaba en pánico".

"Eso siguió. Hubo otro ejemplo... a él le encantaba caminar sin camiseta en la sala de ingenieros, mostrando su six pack [abdominales marcados] porque era otro signo de fuerza el impresionar a todos los que allí estaban. Su cuerpo estaba realmente esculpido".

"Y siguió haciendo cosas así. Hay infinidad de ejemplos del estilo".