Brundle: Russell no podrá desaparecer con Mercedes

Russell dejará el equipo Williams al final de la presente temporada, después de haber pasado sus tres primeros años en la categoría con el equipo con sede en Grove.

El británico sustituirá a Valtteri Bottas para convertirse en el nuevo compañero de Hamilton, que ha estado en Mercedes desde la temporada 2013, ganando seis títulos con el equipo hasta ahora.

Russell corrió para Mercedes en el GP de Sakhir de 2020, cuando sustituyó a Hamilton después de que éste diera positivo por COVID-19, y el joven luchó por la victoria hasta que una mala parada en boxes y un pinchazo lo dejaron fuera de combate.

Aunque Brundle considera que Russell tiene suficiente talento para conducir un Mercedes, advierte que el foco de atención será "feroz" una vez que se incorpore a la escudería de Brackley y dice que el piloto británico necesitará una mentalidad fuerte para afrontar ser el compañero de equipo de Hamilton.

"Tiene confianza, y hay que tenerla", dijo Brundle en un encuentro con algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, sobre Russell.

"No sé qué otro joven piloto habría afrontado lo de Imola, donde tiras por la borda, por segundo año consecutivo, puntos para Williams y en el accidente terminas también con el Mercedes oficial que esperas conducir, y luego sales y culpas a ese piloto, y luego vuelves a casa con Toto (Wolff) en su jet esa noche. Así que, ya sabes, es un chico confiado".

"Creo que tiene un buen equilibrio de confianza que no llega a la arrogancia. Y creo que eso es exactamente lo que necesita para enfrentarse a Lewis, que se siente cómodo y conoce Mercedes".

"Y necesitará ser bueno, necesitará una cabeza fuerte. Y creo que lo hará bien. Cuando estás en un equipo de la segunda mitad de la parrilla puedes brillar de vez en cuando y todo el mundo habla de ello, y luego pasas a la lista de desaparecidos y nadie se da cuenta".

George Russell, Williams Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Cuando te subes a un coche así, como ha descubierto Valtteri, no puedes pasar nunca a la lista de desaparecidos".

"Todo el mundo se da cuenta de cómo estás actuando, así que el foco de atención será feroz, y realmente no sabes hasta que te pones en ese foco si creces, si es una fuente de energía, o si te marchitas como una flor, y tendremos que esperar y ver lo que hace George".

Brundle agregó: "Creo que tiene el talento y la confianza para lidiar con la velocidad de Lewis Hamilton. Ya sabes, no se frenó precisamente cuando se subió al coche en Bahréin, ¿verdad?"

"Así que no, no temo por George. Creo que es lo suficientemente bueno y talentoso y tiene la suficiente confianza para enfrentarse a ello. Pero no será fácil".