Sargeant: "¿Presión por la Superlicencia? Menos de lo esperado".

Logan Sargeant fue anunciado durante el Gran Premio de Estados Unidos como piloto de Fórmula 1 de Williams para 2023, pero sólo con la condición de que pudiera obtener una superlicencia. A falta de una carrera de F2, el estadounidense tenía que terminar más arriba del sexto puesto en la clasificación de pilotos para superar el umbral de los 40 puntos.

Debido a la apretada clasificación del campeonato y a la naturaleza notoriamente voluble de la F2, este resultado estaba lejos de ser una conclusión inevitable, pero Sargeant superó el fin de semana de Abu Dhabi ileso, terminando cuarto en la clasificación y asegurando así su billete a la F1.

El sueño de Sargeant de aterrizar en la F1 podría haberse esfumado incluso con un accidente trivial, pero aunque admitió que adquirir la licencia fue una carga para él, el estadounidense confesó que sintió menos presión de la esperada porque entendía lo que estaba en juego.

"Creo que he intentado encontrar un equilibrio entre riesgo y recompensa", afirma Sargeant. "Y en realidad la presión no fue tanta como esperaba, porque el fin de semana entendí bien lo que estaba en juego y estaba en paz conmigo mismo, así que no sentí la presión".

"Sabía que si trabajábamos todo lo que podíamos y si teníamos el mismo ritmo que hemos tenido todo el año, todo iría bien. Definitivamente, en las dos últimas carreras de la temporada tuve que encontrar un buen equilibrio entre ser demasiado y no lo suficientemente agresivo."

Ganador de la carrera Logan Sargeant, Carlin Photo by: Williams

"Creo que quería mantener los pies en el suelo, sabiendo que aún me quedaba trabajo por hacer. No cabe duda de que había presión durante el fin de semana y me quité un peso de encima cuando conseguimos hacer el trabajo".

Sargeant añadió que Williams no le había dicho ningún otro objetivo a alcanzar este año, aparte de conseguir los puntos suficientes para una superlicencia en lo que describió como una "sólida temporada de novato".

"No me dijeron nada en particular", explicó. "Simplemente tenía que rendir bien y acabar en lo más alto del campeonato para conseguir la superlicencia".

"Creo que con Carlin tuvimos una temporada de debut realmente sólida, aunque a veces quizá no conseguimos hacer todo lo que podríamos haber hecho. Sin embargo, creo que el ritmo que mostramos fue muy competitivo y terminamos bien el campeonato."

En el primer año de Sargeant como miembro de Acdemy Williams, el estadounidense siente que logró prepararse bien para su debut en la F1 en 2023 a pesar de la escasa cantidad de pruebas de pretemporada en Bahréin.

Cuando se le preguntó cómo se había desarrollado como piloto a lo largo de 2022, dijo: "Siento que la combinación de una temporada completa de Fórmula 2 y aprender mucho sobre mí mismo este año, además de competir, me ha hecho sentir que he hecho un buen trabajo.

"Creo que he mejorado mi rendimiento en la clasificación. Pero lo más importante es la cantidad de tiempo que he pasado en el simulador de F1, las primeras prácticas 1 que he hecho recientemente y llegar a este último test, eso es lo que realmente me da la oportunidad de salir de mi zona de confort y mejorar más".