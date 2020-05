Mónaco '92, cuando Senna finalmente domó a "Il Leone"

Mónaco es conocido por ser un lugar casi imposible para adelantar para cualquiera. Mientras que esta característica ha convertido muchos de sus grandes premios a lo largo de los años en eventos aburridos, en 1992 hizo de la carrera una de las más emocionantes en la historia de la F1, ya que Senna logró una brillante victoria.

De cara al fin de semana, Senna sabía que sus posibilidades eran muy escasas, ya que el Williams del líder del campeonato Mansell había dominado las cinco primeras carreras del año.

La única posibilidad realista de éxito del brasileño sería si Mansell de alguna manera se metiera en problemas, por lo que Senna sabía que tenía que estar en el lugar correcto para capitalizar cualquier situación.

Con Mansell y su compañero de equipo Riccardo Patrese copando la primera fila en la clasificación, Senna comprendió que necesitaba meterse entre los pilotos de Williams en la salida si quería mantener alguna esperanza de atacar a Mansell.

Eso es exactamente lo que pasó cuando Senna, que había clasificado tercero, frenó lo más tarde posible en Sainte Devote para adelantar a Patrese. De hecho, el dúo Williams jugaba con cautela, Senna frenó tan tarde que casi chocó con la parte trasera de Mansell.

"Fui por ello en el último momento entrando en la primera curva para no dar ninguna pista a Riccardo, porque de lo contrario habría cerrado la puerta, por supuesto", dijo más tarde.

"Me metí en segundo lugar de esa manera. Pero el problema fue frenar el auto antes de que Mansell doblara porque yo venía tan rápido que pensé que tal vez no me había visto. Pero funcionó bien y fue una buena maniobra, la única oportunidad que tenía de hacer un lugar".

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, adelanta a Riccardo Patrese, Williams FW14B, en primera curva. Photo by: Sutton Images

Aunque Mansell fue rápido desde el comienzo, alejándose un segundo por vuelta, Senna desde el segundo lugar ya estaba pensando a largo plazo en la carrera.

Sabía que tenía que equilibrar siendo lo más rápido posible y a la vez asegurarse de no quemar sus neumáticos: porque si Mansell tenía problemas, tenía que estar listo para atacar.

"Sabía que no había forma de ganarle", dijo. "Era imposible con la superioridad de su auto. Pero nunca se sabe lo que puede pasar en Mónaco. Así que lo que traté de hacer fue ir lo suficientemente duro para estar en posición de beneficiarme si algo le pasaba a Mansell. Ya desde el principio, estaba planeando el final de la carrera".

En algún momento Senna supo que tenía que cuidar su auto y sus neumáticos, pero era difícil para él mantener la concentración y la atención.

"Me grité a mí mismo: presta atención, concéntrate, no te distraigas, idiota", recordó.

Los esfuerzos de Senna dieron sus frutos en la vuelta 71 de las 78 previstas, sin embargo, cuando Mansell tuvo problemas. Al pasar por el túnel, el británico se puso de costado por un momento. Creyendo que había sufrido un pinchazo (más tarde se sospechó que se trataba de una tuerca suelta), se dirigió a los boxes para cambiar los neumáticos.

Como no se esperaba que entrara en boxes, el trabajo de los mecánicos de Williams no fue particularmente rápido. Además, tampoco jugó a favor que Mansell se detuviera ligeramente torcido, ya que tenía solo tres neumáticos bien, ni el retraso en el cambio de la rueda trasera derecha.

Senna tomó la delantera y la carga de Mansell comenzó a falta de siete vueltas. Estando a más de cinco segundos, la diferencia se redujo a 4s3, luego a 1s9 -y a tres vueltas del final estaban pegados.

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Nigel Mansell, Williams FW14B Photo by: Motorsport Images

Pero a pesar de que Mansell tenía el lujo de tener el mejor auto y goma fresca, Senna condujo de maravillas. Posicionó su auto exactamente donde se necesitaba para cerrar cualquier intento de adelantamiento, a pesar de algunas arremetidas teatrales y líneas alternativas de Mansell.

No había espacio para que Mansell pasara y al final las vueltas se acabaron, dándole a Senna una sensacional quinta victoria en las calles de Mónaco.

Hablando después de su primera derrota de la temporada de 1992, Mansell dijo: "Debo felicitar a Ayrton porque él adivinó muy bien cada movimiento que intenté hacer. Fue muy justo y tiene derecho a hacer lo que hizo".

Para Senna, también fue una sorpresa el haber logrado completar las tres últimas vueltas y superar a "Il Leone", como se le había apodado a Mansell durante sus años en Ferrari.

"Cuando tomé la delantera mis neumáticos estaban muy gastados, y esperaba que Nigel, que tenía neumáticos nuevos, me alcanzara muy rápidamente", se recuerda en la página web oficial de Senna con declaraciones del brasileño de aquel día.

"No sabía cómo iba a mantener el liderazgo. Tuve que usar todo mi conocimiento sobre Mónaco, y fue realmente emocionante. Sabía que Nigel iba a intentarlo todo para adelantarme, y era más rápido en todo el circuito".

"Así que traté de mantenerme en el interior en las curvas. En las rectas, el auto se sentía como un auto dragster, con las ruedas patinando en segunda, tercera y cuarta marcha. Pero gané y se sintió bien domar al León".