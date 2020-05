¿Tarso Marques, Ferrari, Briatore y una carrera truncada?

Del paso de Tarso Marques por la Fórmula 1 quizás lo que más se recuerde es que fue el compañero de equipo de Fernando Alonso cuando el español debutó en la máxima categoría en 2001 con Minardi. Pero eso apenas ilustra una parte de la historia de este brasileño.

Previo a eso Marques había corrido dos carreras para el equipo de Faenza en el inicio de la temporada 1996 proveniente de la Fórmula 3000 (logró un triunfo en Estoril y fue quinto en el campeonato de 1995) y luego regresó a la F1 al año siguiente para disputar otros nueve grandes premios en la parte final del campeonato.

A 24 años de haber debutado en la máxima categoría, Tarso Marques habló en una entrevista exclusiva con Motosport.com y realizó algunas revelaciones sorprendentes sobre sus años en la Fórmula 1, donde dijo que recibió una propuesta para competir para Ferrari y también afirmó haber sido 'chantajeado' por Flavio Briatore para firmar un contrato de 10 años con el empresario.

"Si no firmas, se lo ofreceré a [Giancarlo] Fisichella, a [Mark] Webber, a [Jarno] Trulli", habría dicho el controvertido líder.

El brasileño informó dos tensos encuentros con Briatore, quien habría "forzado" al nativo de Curitiba a aceptar la propuesta.

La oportunidad de Ferrari

"No firmé el contrato con Briatore. Él compró el equipo (Minardi) y luego me ofreció un contrato de diez años, y yo no quería firmar el contrato con él. En realidad, antes de eso, justo después de esas dos carreras en 1996 (los grandes premios de Brasil y Argentina, donde corrió con Minardi), tuve algunas conversaciones con Ferrari. Incluso llegamos a un acuerdo previo", dijo el piloto.

"Estábamos negociando para que yo compitiera por Ferrari. Iba a hacer un año con Sauber, porque [Eddie] Irvine todavía tenía un año en el contrato. Y la idea era unirme a Ferrari al año siguiente. Eso estaba muy bien, hicimos algunos reuniones allí y todo”, comentó Marques en la entrevista al hablar del plan para unirse a los italianos.

“Pero en la Fórmula 1 existe un esquema en que, si tienes un contrato con un equipo, tienes que resolverlo. Ferrari dijo: 'Bueno, negociemos la cláusula de cancelación con Minardi, compramos el pase y hacemos esto: tu corres ese primer año en Sauber, siendo piloto de pruebas de Ferrari, y cuando finalice el contrato de Irvine, automáticamente correrás en Ferrari'. Esa fue la conversación, pero terminó siendo que Minardi no lo aprobó”.

"Minardi dijo: 'No, no queremos la penalización para liberar tu contrato, queremos el motor Ferrari por el pase'. Luego fui a Ferrari. 'Motor, no. Pagamos la penalidad... El motor es de Sauber. No hay forma de abastecer a otro equipo’. Y luego hubo un estancamiento ... Esa confusión permaneció, así que continué con el contrato con Minardi y así se escapó la posibilidad de ir a Ferrari”.

Cuando se le preguntó quién era su interlocutor en la negociación con Ferrari, Marques dijo: "Jean Todt (jefe del equipo), pero toda la conversación comenzó con Stefano Domenicali. Con él hablamos directamente, y con el propio Jean Todt también".

Marques también habló sobre su estado de ánimo con Minardi después de la frustrada negociación con Ferrari: "Estoy agradecido, porque tal vez nunca hubiera corrido en la F1. Si dependiera de 'oh, ¿hay dinero para correr en la F1?' ... Hoy, hablan de 35, 50 millones de dólares que alguien debe tener, lo cual es inviable. En ese momento, cualquier piloto que llevara cinco millones de dólares, era inviable que tuviera una oportunidad, así que estoy agradecido por la oportunidad”.

"Pero, por otro lado, [Minardi] me quitó la oportunidad [de ir a Ferrari]. Luego, me dio otra oportunidad ... Hubo momentos, opciones. Por ejemplo: me quedé allí y me siguieron pagando. Pero en el '96 no hice nada [después de los GPs en Brasil y Argentina], estaba corriendo y tuve que quedarme mirando a otro piloto tres segundos más lento corriendo, [Giovanni] Lavaggi. Luego, en el '97, fue absurdo cuando Briatore compró el equipo”.

Tarso Marques Photo by: Minardi Formula 1

Negociando con Briatore

"Ukyo Katayama y [Jarno] Trulli corrieron. Él (Briatore) lo tomó y habló así ... Recuerdo exactamente que estaba en la playa, con mis padres, antes de que comenzara el campeonato. ‘Llámame a mi teléfono celular’, fue el mensaje de Briatore, quien en la llamada me preguntó: ‘Tarso, ¿dónde estás?’, le dije: ‘Estoy en la playa’, así que me preguntó si podía estar al otro día en su casa porque me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo muy importante. Colgué el teléfono con él y le dije a mi papá que me iba a Inglaterra”.

“Iba a ir a su departamento en Londres. Colgué el teléfono y tal como estaba tomé el auto, fui a Curitiba, abordé por la noche ... Al otro día temprano, en Inglaterra, al mediodía, estaba en su casa. Llegué y él estaba allí con un abogado y un contrato. Al llegar me dio el contrato y me pidió que lo firmara”.

“Le pregunté qué era eso, a lo que respondió: ‘Es un contrato de diez años para que seas mi piloto.' Le dije: '¿pero qué quiere decir?'. Él me dijo que quería unos pilotos para él y que yo era su primera opción. Le dije que estaba bien, pero que necesitaba enviar el contrato a mi abogado en Brasil, le recordé que no me dijo nada, que solo me pidió viajar y que no sabía el tema que íbamos a tratar. Él me dijo que tenía que definirme en ese momento porque había otros pilotos con los cuales hablaría, pero ‘tu eres la prioridad’”.

“Al ver el contrato, decía que él se encargaría de mi carrera y definiría dónde correría, pero no decía dónde correría, ni cuanto ganaría. Le dije que no iba a firmar eso y él me respondió: ‘¿estás loco?, ¿cómo no vas a firmar el contrato conmigo?’. Le respondí que si quería que lo firmara, me asegurara en el contrato que correría dos años con Minardi o en cualquier otro equipo, dado que él acababa de comprar Minardi”.

El chantaje de Briatore

"Él dijo: 'Si no firmas, se lo ofreceré a [Giancarlo] Fisichella, a [Mark] Webber, a Trulli ...'. Tenía una lista de pilotos donde estaban Webber, Trulli, Fisichella y Alonso. Dijo esos nombres. Y Alonso aún era más joven. Alonso todavía estaba en la Fórmula [n.d.l.r. Nissan]. Entonces él me dijo: 'Tú eres el primer nombre en la lista'.”

"Entonces le dije: 'Está bien, firmo con una condición: poner en el contrato que correré en la F1’ ... Ni siquiera discutí el tema del salario, pero eran dos años en Minardi, en la Fórmula 1, pero luego él respondió: ‘¿también quieres elegir la marca de champán para el podio?’.”

"Dije: 'No, quiero que me des una garantía de que competiré en la F1, de lo contrario me pondrás a correr autos de turismo en Japón, ganando dinero para ti ... Ganarás dinero y me darás 50 dólares al mes y conduciré un taxi en Japón para ti’. No tenía garantías de lo que iba a hacer, de dónde iba a correr o cuánto iba a ganar”.

“Le dije que no iba a firmar, entonces me dijo que llamaría a los demás. Cuando me fui, dijo: ‘¿Realmente te vas? Si te vas, no estarás en Minardi este año. Pondré a otro en tu lugar’. Es por eso que entró Trulli”.

Fernando Alonso, new boss Paul Stoddart and Tarso Marques Photo by: Minardi Formula 1

El piloto destacó que al haberse retirado del lugar sin firmar el nuevo acuerdo, fue citado de nuevo por Briatore a la semana, en donde vivió un nuevo capítulo con el representante.

“Pasó una semana, él (Briatore) me llamó de nuevo ... Fui a su casa otra vez. Luego llegué y estaba Trulli, sentado en el sofá junto con alguien más, creo que era Mark Webber ... Él (Briatore) habló frente a él y dijo: ‘¿Los ves allí? Están esperando. La opción es tuya, ¿firmas o no? Si firmas, corres. Si no firmas ellos quieren firmar. Si no corres, el lugar es para uno de ellos. Quieren firmar ese contrato que tú no quieres. Y pasarás un año sin correr. Y te haré ir a todas las carreras. Entonces dije: "Si no pones lo que pedí en el contrato... No me preocupa el dinero, sólo quiero una garantía de que estaré en la F1 durante 10 años".

"Luego dijo: 'No voy a garantizar nada', así que no firmé. Él les lanzó el contrato (a los otros pilotos). Lo tomaron y lo firmaron. Lo firmaron Fisichella, Webber, Trulli y Alonso. Me equivoqué. Todos firmaron, todos tuvieron su oportunidad. Yo había conducido el mismo auto, fui más rápido que todos, y yo, es historia”, finalizó el piloto al recordar el chantaje al que fue expuesto.