Toto Wolff entra a la lista de multimillonarios del deporte

Toto Wolff, Director General del equipo Mercedes en la Fórmula 1, ha entrado en la lista de nuevos multimillonarios del deporte publicada por el medio especializado en negocios, Forbes, en su más reciente lista de esta semana. El patrimonio neto del austriaco está valorado en 1.000 millones de dólares.

Según la principal revista de negocios del mundo, el ascenso de Wolff se debe a la popularización de la F1 en Estados Unidos a raíz del éxito de Drive To Survive. En la descripción, Forbes clasifica al jefe de Mercedes como: "Protagonista de la serie de Netflix Drive to Survive , Wolff es jefe de equipo y consejero delegado de la escudería Mercedes-AMG Petronas F1. Ex piloto de carreras, compró la escudería de Fórmula 1 en 2013, mucho antes de que los valores de los equipos se dispararan, y ha llevado a Mercedes a ocho Campeonatos de Constructores consecutivos."

Toto Wolff, director y CEO de Mercedes-AMG, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Entre los multimillonarios de este deporte, tenemos otros nombres que forman parte del mundo de la principal categoría del automovilismo, Finn Rausing, principal accionista de Sauber, Piero Ferrari, vicepresidente de Ferrari, Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, Roger Penske, propietario de Penske Racing, Mark Mateschitz, heredero de Red Bull y James Ratcliffe, propietario de INEOS y 33% de Mercedes F1.

Wolff se mantiene a la cabeza del equipo Mercedes, pero además ha comprado acciones de Aston Martin, apenas un 0.95 por ciento, un movimiento que cuando se realizó generó sospechas dentro de la firma alemana dado que Mercedes otorgaba las unidades de potencia a Racing Point, actualmente Aston.

Además de Wolff, aparecen en la lista de nuevos multimillonarios Robert "Woody" Jhonson, Larry Tanenbaum, David Blitzer, Mark Davis, Amy Adams Strunk, Irving Grousbeck, Hal Steinbrenner, Jennifer Steinbrenner, Jessica Steinbrenner, Tiger Woods y Lebron James.