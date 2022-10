Verstappen sigue enojado con Red Bull: "Esto no debería ocurrir"

Cargar reproductor de audio

Verstappen sintió que perdió dos oportunidades de conseguir la pole position en Singapur, después de haber frenado en su penúltima vuelta bajo órdenes de Red Bull, antes de que su clasificación se arruinara definitivamente cuando se le dijo que tenía que entrar en boxes en su última vuelta en la Q3.

Y al no registrar un tiempo sobre el final de la sesión, el líder del campeonato mundial de F1 fue empujado al octavo lugar en la Q3, mientras que sus rivales más cercanos en los puntos, Charles Leclerc y Sergio Pérez, clasificaron en la primera fila.

Verstappen confirmó que Red Bull le ordenó entrar en boxes en su última vuelta porque estaba a punto de quedarse sin combustible, lo que lo habría descalificado y obligado a empezar la carrera desde la parte trasera de la parrilla.

"Ya sentí que iba bien en la vuelta anterior también, pero entonces me dijeron que abortara, así que dije que 'de acuerdo, podemos hacer eso', pero entonces en la última vuelta me dijeron que entrara a boxes y entonces me di cuenta de lo que iba a pasar. Nos quedamos sin combustible", dijo Verstappen a Sky Sports F1.

"Es increíblemente frustrante y no debería ocurrir. Incluso cuando te quedas sin combustible o no planeas hacer esas seis vueltas, al menos haces un seguimiento de eso a lo largo de la sesión para saber que no te va a alcanzar. Deberíamos haberlo visto antes".

"No estoy nada contento en este momento, sé por supuesto que siempre es un esfuerzo de equipo y puedo cometer errores, y el equipo puede cometer errores, pero nunca es aceptable. Por supuesto que se aprende de ello, pero esto es realmente malo. No debería ocurrir".

A pesar de haber ganado las cinco últimas carreras de la F1, incluyendo Hungría, donde salió 10º, Bélgica, donde salió 14º, e Italia, donde salió 7º, Verstappen no es optimista sobre la posibilidad de ganar en Singapur debido a las características de la pista.

"Es un poco como Mónaco, es súper difícil de adelantar y tal vez puedes hacer un poco de estrategia, pero en este momento no estoy realmente de humor para pensar en la carrera de mañana", dijo.

"Una vez que me suba al coche, siempre daré lo mejor de mí, pero en este momento estoy muy frustrado por lo que acaba de suceder. Volveré al hotel y pensaré en otras cosas".

