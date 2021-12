Verstappen: protesta de Mercedes en Abu Dhabi resume la temporada

Verstappen logró su primer mundial de F1 en un final dramático del Gran Premio de Abu Dhabi, pasando en la última vuelta a su rival por el campeonato, Hamilton, para ganar la carrera.

Dirección de carrera había sacado a pista el coche de seguridad tras un accidente de Nicholas Latifi, pero Michael Masi pidió que la cita se reanudara a falta de una vuelta.

En un principio no permitieron adelantar al pelotón a los coches doblados, pero luego sí que dejaron que pasaran Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc y Sebastian Vettel.

Sin embargo, varios otros monoplazas con vueltas perdidas no recibieron la misma petición, lo que llevó a Mercedes a presentar una protesta por una posible infracción del artículo 48.12 del reglamento deportivo.

Mercedes presentó además una segunda reclamación en virtud del artículo 48.8 del reglamento que dice que los pilotos no pueden adelantar al coche de delante durante un periodo de Safety Car, y Verstappen estuvo a punto de hacerlo Hamilton (o lo hizo levemente en la curva 12) antes del reinicio.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué pensaba de la protesta de Mercedes, Verstappen exhaló y respondió: "No hay mucho que decir al respecto".

"Creo que también resume un poco esta temporada".

En una breve declaración emitida por Red Bull, el director del equipo, Christian Horner, dijo: "Estamos decepcionados de que haya habido una protesta, pero confiamos en la FIA".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme after the race

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images