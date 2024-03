Verstappen sienta posición tras los dichos de su padre sobre Horner

El lugar del neerlandés en la escudería con sede en Milton Keynes ha sido objeto de intensa especulación en los últimos días después de que su padre, Jos Verstappen, criticara públicamente al director del equipo Horner y pidiera su salida.

Eso incluso alimentó la especulación de que la gestión de Verstappen podría estar buscando una salida a su contrato actual, con Mercedes como una opción, mientras el fabricante alemán busca un reemplazo para Lewis Hamilton.

Sin embargo, ante los medios de comunicación en Arabia Saudita el miércoles, Verstappen restó importancia a cualquier malestar personal que tuviera con la situación en Red Bull, ya que dejó claro que no quería involucrarse demasiado en la política que rodea la situación dentro del equipo.

Cuando se le preguntó si estaba seguro de que terminaría su contrato con Red Bull, que se extiende hasta 2028, Verstappen dijo: "Esa ha sido, por supuesto, siempre la intención al firmar. Es por eso que firmamos tanto tiempo para estar aquí".

"Y, por supuesto, se trata del rendimiento del coche y a partir de 2026, eso es un poco un signo de interrogación con las nuevas regulaciones".

"Pero yo lo sabía, cuando firmé mi contrato, también sé lo que han hecho por mí en mi carrera, ¿verdad? Así que sí, la intención es, por supuesto, absolutamente, permanecer en este equipo, porque realmente lo disfruto".

"Y también estoy muy contento dentro del equipo. Así que mientras rindamos no hay ninguna razón para irme".

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Aunque Mercedes tiene un claro interés en captar a Verstappen, ha admitido que su futuro se decidirá casi con toda seguridad eligiendo el mejor coche, algo que Red Bull tiene en este momento.

Pero curiosamente Verstappen dijo que no podía descartar por completo la posibilidad de unirse alguna vez a la marca alemana.

"Bueno, la cosa es que creo que nadie se habría dado cuenta o visto que Lewis se mudaría a Ferrari", dijo.

"En la vida en general, nunca sabes lo que pasa o lo que te llega, o lo que ocurre a tu alrededor, o lo que te puede influir".

"Así que nunca puedes decir al 100% que va a ser así. Y yo enfoco mi vida así".

"Pero tampoco pienso demasiado en ello. Estoy muy relajado. Como he dicho, estoy muy contento con el equipo. El rendimiento está ahí. No hay motivos para marcharse".

Sin tomar partido

Verstappen ha pasado los últimos días en Dubai con su padre Jos y su mánager, Raymond Vermeulen, por lo que está al tanto de los últimos acontecimientos desde el turbulento fin de semana del GP de Bahréin.

Y aunque la situación se inflamó por las fuertes declaraciones de Verstappen padre, el campeón del mundo insiste en que no le correspondía a él involucrarse o elegir un bando.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing with Jos Verstappen Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la evaluación de su padre de que Red Bull corría riesgo si Horner se quedaba, Verstappen dijo: "No lo sé. Quiero decir, espero que no.... No debería ser así".

"Es una empresa fuerte, un equipo fuerte. Muchos miembros fuertes del equipo. Así que normalmente no".

Sobre su padre, agregó: "Somos un equipo: somos yo, mi padre y Raymond, todos juntos", dijo. "Eso siempre será así, también".

"Supongo que él podría haberse sentido así, pero creo que, por mi parte, no importa estar en un lado o en otro".

"Por supuesto, como hijo de mi padre, sería raro estar en un bando diferente. Pero por mi parte, sólo quiero centrarme en el rendimiento".

"Sólo quiero que se hable menos de lo que hacemos como equipo fuera de la pista, que del rendimiento real".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!