Verstappen responde al pedido de Hamilton de cambiar las reglas en F1

El jueves, Hamilton sugirió que es probable que el dominio de Red Bull continúe a pesar del límite presupuestario, ya que la enorme diferencia de la que disfruta le permite trasladar sus esfuerzos de desarrollo al coche del próximo año antes que sus rivales.

Por ello, el siete veces campeón del mundo sugirió que se estableciera una fecha límite en verano, que sería el momento más temprano a partir del cual cualquier equipo podría centrar su atención en el diseño de su coche para el año siguiente.

"No va dirigido a nadie en particular", dijo Hamilton en el Red Bull Ring.

"Es sólo que, obviamente, en mis 17 años de estar aquí, incluso antes de que yo llegara, se ve un período de tiempo de dominio. Y sigue ocurriendo".

"Tuve mucha suerte de tener uno de esos períodos que Max está teniendo ahora. Pero tal y como van las cosas, seguirá ocurriendo una y otra vez. Y no creo que necesitemos eso en el deporte".

Cuando se le planteó la idea de Hamilton, Verstappen la descartó de plano, diciendo que el tema no surgió durante los años en los que Mercedes dominaba.

"No hablábamos de esto cuando ganaba y no creo que debamos hacerlo ahora", dijo Verstappen a Sky Sports F1.

"Así es como funciona la Fórmula 1. Cuando tienes un coche competitivo, eso es genial, pero en un momento dado tienes que mirar hacia adelante, hacia el próximo año, por supuesto".

"Es normal que la gente que está detrás de nosotros diga este tipo de cosas, pero no deberían olvidar cómo era cuando ellos mismos ganaban".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes ya ha gastado una cantidad significativa de su límite presupuestario en la producción de un W14 ampliamente rediseñado para el Gran Premio de Mónaco, con Hamilton diciendo que el equipo finalmente había "dado un paso en la dirección correcta".

Cuando Motorsport.com preguntó a Verstappen si el límite presupuestario de la Fórmula 1 estaba funcionando, ya que Mercedes ha tenido que elegir sus batallas en su impulso de actualización, Verstappen respondió: "Pero sólo los equipos punteros tienen el dinero para desarrollar todo a toda velocidad, por supuesto".

"Los equipos más pequeños no pueden, así que es injusto en ese sentido. Se repite un poco la historia de hace unos años".

"No sé cómo (Mercedes) asigna sus recursos exactamente, por supuesto".

"Tal vez renuncian a algo más o ahorran dinero en otras áreas. No lo sé, pero no me preocupa en absoluto".

