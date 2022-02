Verstappen satisfecho con la primera impresión de los adelantamientos

Cargar reproductor de audio

En un día y medio de pruebas, Max Verstappen fue capaz de dar 206 vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya, esto mientras su compañero en Red Bull Racing, Sergio Pérez, sufrió problemas en la caja de cambios el jueves.

En una sesión de pruebas interrumpida el viernes por la mañana, el campeón del mundo marcó el segundo mejor tiempo, aunque eso es de menor importancia. Hacer metros es el lema y eso ha funcionado bastante bien.

"Esta mañana (del viernes) también ha ido bien, aunque hubo muchas banderas rojas. Eso significó que no pudimos completar todo el programa de pruebas, al igual que otros equipos, pero aparte de eso todo fue bien", dijo Verstappen inmediatamente después de la sesión de la mañana al cerrar sus primeros días de pretemporada en España.

"Todo ha funcionado correctamente y el coche se ha sentido bien. De hecho, hoy he continuado donde lo dejé al final del primer día. Ese era también el objetivo principal de estos días de pruebas en Barcelona".

Poner a prueba el RB18 resultó ser lo más importante y con ello, por supuesto, recoger datos para la segunda semana de pruebas en Bahrein, donde Red Bull puede contar con un gran paquete de mejoras. El equilibrio de fuerzas aún no está claro, aunque George Russell hizo un intento el jueves al señalar a Ferrari y McLaren como favoritos. Verstappen, sin embargo, no quiere participar en esos juegos. "Todavía no estoy mirando los tiempos por vuelta, lo haré durante la Q3 en Bahréin", dijo.

"Todavía es difícil estimar en qué punto nos encontramos, aunque es positivo que el coche haya funcionado sin problemas y estoy con el equilibrio. En el test de Bahréin y, desde luego, en la primera carrera, los coches parecen completamente diferentes. Por eso me estoy centrando en dar tantas vueltas como sea posible y en dominar todos los aspectos del coche", expresó Verstappen.

En Barcelona, Verstappen también tuvo una primera impresión del nuevo reglamento y reiteró que se sintió satisfecho.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

"El único problema es que el coche es un poco más pesado, pero por lo demás los disfruto conduciendo. El equilibrio es agradable y estable y además tienen un buen aspecto".

Ese aspecto es secundario con respecto al seguimiento y a la posibilidad de los adelantamientos, pero también en ese aspecto se muestra esperanzado. "Hoy he vuelto a intentar seguir a algunos coches y mi impresión es que va un poco mejor que el año pasado. Una vez más, tenemos que esperar hasta la primera carrera para ver la imagen real, ya que entonces todo el mundo conducirá con los mismos neumáticos y con la misma cantidad de combustible, pero creo que es un paso adelante".