Vettel pide que se escuche más a los pilotos tras el choque de Norris

Norris sufrió un fuerte accidente en Eau Rouge tras perder el control de su McLaren durante su primera vuelta rápida en la Q3, lo que provocó una bandera roja y la suspensión de la sesión durante 40 minutos.

El británico salió ileso del accidente, pero fue trasladado al hospital para que le hicieran una radiografía del codo izquierdo por precaución, después de que se le viera sujetándose el brazo.

Vettel había comunicado a su equipo Aston Martin por radio que la sesión debía ser suspendida con bandera roja debido a la fuerte lluvia, y se quedó furioso cuando se enteró de que Norris se había estrellado.

Después de la clasificación, se sabe que Vettel se encontró con el director de carrera, Michael Masi, en el paddock y discutió el incidente.

"Michael no debe estar orgulloso de lo que pasó. Creo que siempre es fácil interpretar al Capitán a Posteriori, pero me parece que debemos encontrar una manera de escuchar más la información que tenemos", declaró en los medios en referencia a las peticiones de los pilotos.

"Dentro del garaje, es muy limitado, porque es como mirar por la ventana. Pero tres kilómetros de esa manera... no tienes ni idea de lo que está pasando. Entonces, cuando bajé a Eau Rouge y subí la colina, había mucha agua y pedí una bandera roja".

"Hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor. Creo que es mejor estar seguro que estarlo muy poco. Es bueno que no pasó nada, esa es la noticia principal, pero podría haber sido diferente para Lando, y no estoy seguro de que haya algo que pudiera haber hecho".

Luego del accidente de Norris y la pausa en la actividad, Vettel se despachó con el quinto mejor tiempo en la Q3.

Cuando Motorsport.com le preguntó si estaba satisfecho con su actuación, Vettel afirmó: "Sí, excepto en la última vuelta. Me abrí en la curva 8 y de hecho me salí de la pista, así que creo que no hubiese sido un problema atrapar a Daniel, y quizás deberíamos haber estado un poco más arriba".

"Estoy muy feliz por George (Russell), pero creo que ahí es donde podríamos haber estado también, un poco más en el grupo. Pero creo que es un gran resultado para nosotros y estoy feliz de comenzar la carrera en una posición decente".