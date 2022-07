Vettel lamenta que Stroll frenara en la vuelta final en Francia

Cargar reproductor de audio

Lance Stroll, por su parte, dijo que "no hice nada imprudente" mientras ambos luchaban por el 10º puesto y el último punto.

Vettel se esforzó por alcanzar y adelantar a Stroll en los últimos compases de la carrera, y se acercó al canadiense en la última vuelta.

En medio de la última curva, Stroll pareció frenar repentinamente, lo que obligó a Vettel a frenar drásticamente para evitar chocar con el coche hermano.

El alemán levantó la mano izquierda en un evidente gesto de frustración mientras aceleraba a la salida de la curva y cruzaba la meta.

Tras la carrera, Vettel restó importancia al incidente, ya que Aston, como equipo, seguía registrando el 10º puesto.

"Cerré la brecha en la vuelta anterior", dijo. "Creo que era más rápido, pero no importa. Es el mismo punto para el equipo".

"Obviamente, él estaba pisando los frenos de nuevo, antes de acelerar, así que me cogió por sorpresa, y entonces perdí el impulso".

"Al final, como he dicho, es el mismo punto para el equipo. Así que no hay diferencia".

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll, que dijo a su equipo que estaba "sin aliento" inmediatamente después de la bandera, negó que hubiera frenado de forma inusual, sugiriendo que tuvo un momento de sobreviraje.

"Tuve un chasquido, como en la salida, por lo que las ruedas giraron", dijo. "Afuera, todo el mundo está compitiendo. Él quiere marcar el punto de la misma manera que yo lo hago cada fin de semana. Así que sí, no hice nada imprudente. Simplemente me defendí como si hubiera alguien detrás de mí".

Stroll dijo que estaba teniendo problemas con los neumáticos que comprometieron su ritmo en las últimas etapas.

"Estaba luchando por los neumáticos y haciendo todo lo que tenía que hacer realmente para mantener el punto al final. Creo que todo estaba bajo control. Estaba bien".

"Pero sí, ha sido difícil para mí con el neumático duro. El medio era bueno. Y luego con el duro hubo algunas vueltas en las que el neumático se sentía bien. Y luego algunas vueltas fueron realmente duras, sobrecalentando los delanteros y los traseros y derrapando".

"Y luego, en el último par de vueltas después del coche de seguridad virtual, sentí que tenía el impulso sobre [Daniel] Ricciardo para tal vez conseguir la novena posición. Pero luego lo perdí y recibí la presión de Seb. Así que sí, fue una buena batalla. Pero al final, estoy contento de haber conseguido un punto".

Vettel, por su parte, se sintió frustrado por ser uno de los dos únicos pilotos, junto con Nicholas Latifi, que no entraron en boxes directamente bajo el coche de seguridad que siguió al accidente de Charles Leclerc, entrando en su lugar en la siguiente vuelta.

En ese momento estaba detrás de Stroll, por lo que los dos Aston habrían tenido que estar en doble fila en el apretado pitlane.

"Es lo que es, es el camino libre necesitaba hoy, pero no lo tuve", dijo el alemán. "No es que tuviéramos el ritmo para ganar también, pero creo que podríamos haber sido más rápidos y probablemente podríamos haber hecho una mejor carrera. No sé de la parada, fui el último en parar. Así que es algo a tener en cuenta"

"Estaba muy contento. Creo que hemos mejorado a lo largo de la carrera, con la parada en boxes hemos corregido un poco el equilibrio. Teniendo en cuenta que tenemos el mismo ritmo que Williams [en la calificación], creo que fuimos bastante más rápidos en la carrera".